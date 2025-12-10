El Parque Nacional Lanín informó este miércoles nuevos datos sobre los incendios originados por las descargas eléctricas registradas en los últimos días. De los cinco focos detectados en los sectores norte y sur del área protegida, cuatro ya están extinguidos y uno continúa contenido, sin registrarse avance del frente.

Esta información complementa los reportes difundidos por el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, que ayer confirmó 13 focos controlados en 48 horas en distintos puntos de Neuquén.

Focos extinguidos: Las Taguas, Villa Hermosa, Ruca Ñire y Cerro Espeleta

R20 Las Taguas

Estado: Extinguido

Horario de cierre: 9/12 – 15:08

Origen: Rayo

Superficie: 100 m²

Altitud: 1.185 msnm

Operativo: El helicóptero 407 del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) realizó parte de las 12 descargas de agua destinadas a este sector.

R20 Villa Hermosa

Estado: Extinguido

Horario de cierre: 9/12 – 14:00

Superficie: 25 m²

Altitud: 1.130 msnm

Origen: Rayo

R20 Ruca Ñire

Estado: Extinguido

Horario de cierre: 10/12 – 12:40

Superficie: 900 m²

Altitud: 1.100 msnm

Intervención: 10 brigadistas ICE Sur ingresaron vía lacustre por Prefectura Naval Argentina hacia la margen sur del Lago Lácar . Se realizó un ascenso a pie con herramientas manuales para asegurar el perímetro.



R20 Cerro Espeleta – Meliquina

Situación: Tras una denuncia recibida al cierre del día, se efectuaron vuelos de dron y sobrevuelos del helicóptero 407 del SNMF.

Resultado: No se detectó humo ni actividad térmica en el valle.

Un foco permanece activo en la zona norte: Arroyo Ñac

R20 Arroyo Ñac (Arroyo Corcovado)

Estado: Contenido

Origen: Rayo

Superficie: 100 m²

Altitud: 1.516 msnm

A las 14:50, un poblador del camping de Laguna Verde informó una columna de humo.

En respuesta, se movilizaron:

8 brigadistas del ICE Norte ,

5 brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego Neuquén ,

el helicóptero de Manejo de Fuego Nacional, que realizó 18 descargas de agua.

Los equipos trabajaron sobre araucarias secas y caña colihue, consolidando líneas de defensa para evitar reinicios.

En el Puesto de Comando de Incidentes operan técnicos de ICE, Logística, Prensa, Conservación y Administración.

Monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevos focos

El Parque Nacional Lanín indicó que los equipos continúan desplegados en tres zonas críticas debido a que las tormentas eléctricas pueden generar nuevos incendios incluso días después del impacto de un rayo, tal como advirtió el director provincial de Manejo del Fuego, Adrián Barrera.