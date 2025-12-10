El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este jueves 11 de diciembre una jornada marcada por temperaturas cálidas y vientos moderados a fuertes en Neuquén Capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal. En la provincia se esperan máximas entre 20 y 30 grados, con ráfagas que podrían superar los 59 kilómetros por hora en algunos sectores durante la noche.

Neuquén Capital: calor y viento del Sudoeste

En Neuquén Capital, el SMN anticipa una madrugada mayormente nublada con 19 grados y viento del Sudoeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la mañana el cielo estará algo nublado, con 26 grados y viento leve a moderado.

Por la tarde la máxima llegará a 30 grados, con condiciones similares y ráfagas que nuevamente podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia la noche, el cielo pasará a estar parcialmente nublado, con 26 grados y viento del Sudoeste entre 42 y 50 km/h, y ráfagas que podrían llegar a 59 km/h.

Centro de la provincia: Zapala con ráfagas fuertes por la noche

En Zapala, el jueves comenzará con 12 grados y cielo parcialmente nublado, con viento moderado del Oeste.

La mañana se mantendrá estable, con 20 grados y algo de nubosidad.

Durante la tarde la temperatura subirá hasta 28 grados con viento del Sudoeste, que podría generar ráfagas de hasta 50 km/h.

La noche será el período más ventoso del día: el SMN prevé ráfagas que podrían llegar a 69 km/h, junto a 19 grados y cielo parcialmente nublado.

Sur cordillerano: San Martín de los Andes con aumento del viento

San Martín de los Andes tendrá una madrugada parcialmente nublada y 10 grados, con viento leve del Oeste.

La mañana traerá un aumento del viento, con 14 grados y ráfagas que podrían alcanzar 50 km/h.

La tarde mantendrá condiciones similares, con 20 grados y viento del Sudoeste.

Por la noche se prevé mayor nubosidad, 15 grados y ráfagas desde el Oeste que podrían acercarse a 59 km/h.

Norte neuquino: Chos Malal, entre nubes y viento moderado

Chos Malal iniciará el día con cielo mayormente nublado, 13 grados y viento suave del Oeste.

Durante la mañana se espera una mejora parcial, con 19 grados y nubosidad baja.

En la tarde la temperatura alcanzará 27 grados, con viento del Sudoeste y ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la noche, el SMN prevé nuevas ráfagas fuertes que podrían llegar a 69 km/h, con 20 grados y cielo parcialmente nublado.