El Deportivo Rincón ya conocer rival para los 32avos de final de la Copa Argentina. Se enfrentará ante San Lorenzo de Almagro, uno de los “5 grandes” del fútbol argentino, que tendrá triple competencia en el año. será la segunda presentación del equipo del norte neuquino en la competencia más federal del país.

“Nos puso contento el cruce por como venía el sorteo porque sabíamos que un grande nos iba a tocar” dijo Mondini a Grito Sagrado, agregando además que “cualquiera que nos tocara era un equipo importante, que pueden estar pasar malos momentos, pero no dejan de ser equipos con historia, sumando a que jugará sudamericana”.

Para el elenco neuquino, será su segunda participación en el cuadro principal de Copa Argentina, en el 2018 se midió con Newell´s y ahora será el turno de uno de los 5 grandes, “Hoy para nosotros en este crecimiento, y ser más visible en los torneos, el competir con los grandes te da muchas cosas. Viajes, contactos, y si lo usamos como aprendizaje te suma un montón”.

Por otro lado, si bien no está confirmado de manera oficial, el cotejo sería a fines de febrero o inicio de Marzo, fecha donde el león estará de pretemporada pensando en el Federal A, “no nos cambia la forma de trabajar, nos estamos moviendo para sumar jugadores y apostar fuerte luego del mercado de Primera nacional”, expresó, confirmado además que el plantel trabajará en el predio del sindicato de Petrolero ubicado en el Alto Valle, y que en esta temporada se mudará al renovado Moisés Gómez.

Luego de quedar entre los 10 mejores equipos del Federal A, Deportivo Rincón llegó a los 16 avos de Copa Argentina, accediendo inclusive a los cuartos de final por el primer ascenso. Fue el primer objetivo de la temporada, y ahora apunta elevar la vara para el 2026.

