El Gobierno argentino felicitó este miércoles a la líder opositora venezolana María Corina Machado, luego de que fuera distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, una ceremonia desarrollada en Oslo, Noruega, donde su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón en su nombre.

Durante el acto estuvieron presentes el presidente Javier Milei, junto a los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; y de Panamá, José Raúl Mulino.

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, al que accedió Noticias Argentinas, el Gobierno destacó que Machado es “la activista y política venezolana más reconocida a nivel mundial por su lucha incansable en defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales”.

Un reconocimiento al pueblo venezolano

El texto oficial afirmó que el galardón representa “un merecido reconocimiento a su labor” y contribuye a “amplificar la voz del pueblo venezolano, que ha sufrido las atrocidades de un régimen socialista que ha perdido toda legitimidad y busca retener el poder por la fuerza, ignorando la voluntad expresada en las urnas cuando los venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia en julio del año pasado”.

Desde la Casa Rosada señalaron además que el presidente Milei “trabaja incansablemente, junto a líderes venezolanos y mundiales, para que en Venezuela regrese la democracia, el sistema republicano, el Estado de Derecho, la libertad y los derechos individuales”.

La distinción a Machado se convirtió en un nuevo eje de respaldo político internacional hacia la dirigencia opositora venezolana, en un contexto de fuerte tensión institucional en ese país.