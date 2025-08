Brenda Asnicar cruzó picante a Julieta Poggio por ocupar su lugar en Patito Feo: “Todo mal”

El regreso de Patito Feo al escenario teatral generó una ola de nostalgia y entusiasmo en redes, pero también desató cierta polémica. El icónico personaje de Antonella Lamas Bernardi, que fue interpretado por Brenda Asnicar en la versión original, ahora tendrá una nueva cara: Julieta Poggio. Esta noticia no pasó desapercibida para Brenda, quien reaccionó con ironía y contundencia.

Durante su participación en el programa Había Que Decirlo, Brenda Asnicar no se guardó nada. “Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”, comentó entre risas, dejando en claro que la decisión de reemplazarla no fue del todo de su agrado. Su tono sarcástico rápidamente encendió las alarmas entre los fans de la tira juvenil.

Cabe recordar que ni Brenda Asnicar ni Laura Esquivel, la protagonista original que encarnó a Patito, formarán parte de esta nueva puesta en escena. En su lugar, Albana Fuentes y Julieta Poggio serán las encargadas de asumir los roles principales en esta adaptación teatral.

A pesar de su comentario picante, Brenda Asnicar aclaró que no hay rencores. “Igual está todo bien, un abrazo a los fans, que los queremos un montón”, dijo, aunque su gesto y entonación dejaron entrever cierta incomodidad con la situación. “Planean reemplazarnos, pero está muy bien porque nosotras dijimos que no”, explicó.

La actriz y cantante también se refirió con respeto al trabajo de Julieta Poggio y Albana Fuentes. “Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas. El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido”, expresó, intentando bajar el tono del conflicto. Sin embargo, la frase que quedaría resonando fue otra.

Antes de cerrar el tema, Brenda Asnicar lanzó una frase contundente que se viralizó en redes: “Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”. La declaración generó todo tipo de reacciones, desde el apoyo incondicional de sus seguidores hasta debates entre fanáticos de la nueva versión.

Por su parte, Julieta Poggio aún no respondió a los dichos de Brenda Asnicar. Sin embargo, en varias entrevistas se mostró muy entusiasmada con el desafío de revivir a un personaje tan querido por el público. “Es un honor enorme”, declaró días atrás.

Finalmente, Brenda Asnicar bromeó con la posibilidad de asistir al espectáculo: “Quiero que me lleguen las invitaciones para ir”. Así, dejó en claro que, aunque no forme parte del elenco, seguirá de cerca el desarrollo del show que marcó una etapa fundamental de su carrera artística.

La vuelta de Patito Feo genera expectativas divididas: por un lado, la ilusión de una nueva generación que podrá vivir la historia en vivo; por el otro, la mirada crítica de quienes crecieron con las actrices originales y sienten que es difícil reemplazar lo que alguna vez fue un fenómeno.