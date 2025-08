“Vi cadáveres y pensé en mi esposa”: el relato del sobreviviente de un choque en La Angostura

“Estábamos viajando, porque cumplíamos 50 años de casados. Me desvanecí por el impacto y cuando me desperté alcancé a ver seis bolsas con cadáveres. Pensé que en una de ellas estaba mi esposa, porque no la ví al lado mío. Fue aterrador”

Con esas palabras, uno de los sobrevivientes del trágico accidente en el que murieron siete pasajeros de un minibús describió lo vivido. Fue el 11 de noviembre de 2023. Quien ocasionó el choque manejaba un camión Scania e impactó con este vehículo entre el kilómetro 2079 y 2080 de la Ruta Nacional 40, en el sector denominado “Puntilla del lago”, en cercanías de Villa La Angostura.

Se determinó que el camionero (que circulaba solo en dirección hacia Bariloche) invadió el espacio de circulación, y no respetó las señales de tránsito. Mientras que el otro rodado (que circulaba en sentido contrario) sufrió un terrible impacto.

“Quedó comprobado que ingresó al carril Este de la Ruta 40, invadiendo el espacio de circulación del Minibus” precisaron desde la Justicia.

Como consecuencia fallecieron Alezandra Martínez, Li Mei Chi Rufina, Ylenia del Carmen León Carrillo, Alfredo Eduardo Ezquerra, Ester Alicia Levy, Paola Andrea Pereyra, y Carlos Alberto Tejerina Ibarra. Además, otras seis personas que también viajaban en el rodado resultaron lesionadas.

Piden que se anule la pena

Ahora el camionero que los embistió (de apellido Curruhuinca) fue acusado de homicidio culposo, producido por la conducción imprudente de un vehículo automotor, agravado por el número de víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones culposas producidas y por la conducción imprudente.

La novedad es que el Ministerio Público Fiscal (MPF) junto con los abogados querellantes quieren que los magistrados anulen la pena y dispongan de una nueva, que sea por una cantidad de años que redunden en cumplimiento efectivo.

La petición fue realizada ante un tribunal de impugnación, que ahora deberá definir si le da lugar o no a esa pretensión.