El agresor de Luis Ventura rompió el silencio con un mensaje inesperado: qué dijo

Todavía resuenan las secuelas del violento episodio que se vivió en la Primera C del fútbol argentino. Tras la batalla campal en el estadio de Central Ballester, donde hinchas locales invadieron el campo y agredieron a jugadores, cuerpo técnico y allegados de Victoriano Arenas, uno de los protagonistas del hecho salió a hablar públicamente.

Se trata de Bogado, el hincha identificado como autor del golpe que dejó tendido en el suelo a Luis Ventura, actual DT del club con sede en Lanús y reconocido periodista. En diálogo con el programa “Todo al Revés”, el agresor de 40 años, camionero de ocupación y socio del club, pidió disculpas: “No me di cuenta de que era él, estoy en contra de la violencia. Fue una reacción impulsiva”.

El episodio, registrado en video y ampliamente difundido en redes sociales, mostró a Ventura siendo agredido mientras intentaba retirarse del campo con una silla en la mano. El entrenador terminó con el rostro visiblemente inflamado y debió recibir atención médica.

“Vi que estaban golpeando al arquero entre varios, el alambrado ya estaba caído y entré a defender al club que amo”, dijo Bogado, quien negó rotundamente tener vínculos con la barra brava o con la dirigencia. También desmintió haber sido boxeador, como se había dicho en un principio: “Nunca practiqué boxeo, fue un acto de locura del momento. Podría haberlo matado”.

Además, aceptó que ya no podrá ingresar a los estadios: “Me merezco el derecho de admisión. Le pegué a una persona a la que no le tenía que pegar. No soy ejemplo para mis hijos y no estoy orgulloso de lo que hice”.

Tras el hecho, Aprevide sancionó a Central Ballester con partidos a puertas cerradas por lo que resta del año, mientras que la AFA suspendió a cinco jugadores involucrados en los disturbios. También se decretó la clausura provisional del estadio.