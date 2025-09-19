La cadena televisiva responsable del programa nocturno de Jimmy Kimmel decidió suspenderlo de manera indefinida, provocando un fuerte impacto mediático y un intenso debate en torno a la libertad de expresión y las presiones políticas en la industria del entretenimiento.

En este contexto, el ex presidente Barack Obama expresó una crítica contundente hacia la administración de Donald Trump, afirmando que “tras años de quejarse de la cultura de la cancelación, la administración actual la ha llevado a un nuevo y peligroso nivel al amenazar sistemáticamente con medidas regulatorias contra los medios de comunicación a menos que amordacen o despidan a los periodistas y comentaristas que no le gustan”.

El apoyo al comediante no tardó en manifestarse desde diversas figuras del espectáculo. La actriz Jean Smart señaló: “Lo que dijo Jimmy era LIBERTAD de expresión, no discurso de odio. Parece que la gente quiere proteger la libertad de expresión solo cuando cumple sus propósitos. ¿Qué le pasa a nuestro país?”.

Por su parte, Ben Stiller calificó la situación como injusta diciendo: “Esto no está bien”, mientras Alison Brie describió el caso como “surrealista y da mucho miedo”.

El presentador Michael Kosta también se pronunció, calificando el hecho como “un momento grave en la historia de Estados Unidos” y exhortó a las cadenas televisivas a resistir frente a las presiones externas.

En tanto, el comediante Mike Birbiglia hizo un llamado a sus colegas humoristas para que expresen su rechazo a la medida: “He pasado mucho tiempo en público y en privado defendiendo a cómicos con los que no estoy de acuerdo. Si eres humorista y no criticas la locura de retirar a Kimmel, ni te molestes en ofenderte más por los ataques a la libertad de expresión”.

El sindicato de actores SAG-AFTRA se pronunció con firmeza en defensa de la libertad de expresión, advirtiendo que “la supresión de la libertad de expresión y las represalias por alzar la voz sobre asuntos de interés público van en contra de los derechos fundamentales en los que todos confiamos. La decisión de suspender Jimmy Kimmel Live! es un tipo de represión y represalia que pone en peligro las libertades de todos”.

De manera similar, la Federación de Músicos de Estados Unidos y Canadá calificó la cancelación como una “censura estatal”.

El trasfondo político de la controversia está vinculado a comentarios realizados por Kimmel sobre el asesinato de un activista ultraconservador, lo que habría intensificado las presiones para la suspensión del programa.

El episodio continúa generando repercusiones en el ámbito mediático y artístico, con un amplio respaldo a la defensa de la libre expresión y una creciente preocupación por las posibles represalias en el mundo del entretenimiento.