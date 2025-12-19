El Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén inauguró la muestra "Moda y Arte argentino: Identidad y Vanguardia", una propuesta curada por Silvina Vicente que explora la intersección entre moda, arte e identidad en el contexto argentino. La exposición, que puede visitarse en la Sala Temporaria del MNBA Neuquén, busca ofrecer una mirada profunda y contemporánea de la historia cultural del país a través de la moda, entendida como un manifiesto cultural, social y político.

La muestra se organiza en cinco núcleos temáticos, que presentan una cuidadosa selección de piezas de la "Colección Histórica de Traje Argentino" del Museo Histórico Nacional, acompañadas de diseños contemporáneos cedidos por sus propios creadores. Este recorrido ofrece una oportunidad única para apreciar cómo la moda ha sido un vehículo para la expresión de la identidad nacional, abordando temas de vanguardia y tradición.

La inauguración contó con la presencia de la curadora Silvina Vicente, Mery Lizaso en el Área de Gestión de Colecciones y Gabriela Contardo en el Área de Documentación en representación de la Colección Histórica del Traje Argentino, quienes compartieron detalles sobre el proceso curatorial y la importancia de la exposición. La apertura también estuvo acompañada por una intervención musical del Centro Suzuki Neuquén.

El evento de apertura fue seguido por autoridades locales, como Natalia Michelini, directora del MNBA Neuquén, y María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, quienes destacaron la relevancia de la muestra como una plataforma de reflexión sobre la cultura argentina.

La muestra está abierta al público de manera gratuita y se puede visitar de martes a viernes de 9:30 a 20, y los sábados, domingos y feriados de 16 a 20. Además, se ofrecen visitas guiadas de martes a viernes a las 12 y de martes a domingo a las 18, en la Sala Temporaria del MNBA Neuquén. No te pierdas esta oportunidad de sumergirte en el cruce entre arte, moda e identidad argentina, una muestra que forma parte de nuestra rica historia cultural.