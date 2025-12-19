El Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) informa que el sábado 20 de diciembre se llevará adelante el Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Unificada, una de las tradiciones más esperadas del año, que refuerza el espíritu festivo y la cercanía del instituto con su red de ventas y con la sociedad neuquina. El sorteo comenzará a las 22 en el Salón 304 de Inprojuy, en San Salvador de Jujuy, con transmisión oficial para todo el país. También se podrá seguir a través las redes sociales de IJAN y La Neuquina.

En total habrá premios por 2.135.960.000 pesos. El valor del entero es de 30.000 pesos, o 10 fracciones de 3.000 pesos cada una. El primer premio, con duplicador es de 900.000.000 de pesos. Habrá premios al entero: 1 Fiat Cronos 1.3 Like GSE MT 0 km y a la fracción: 2 premios de 11.000.000 de pesos cada uno. Esta cifra convierte a la edición de este año en una de las más importantes de los últimos tiempos, brindando más oportunidades y mayor expectativa.

Este evento no solo celebra la tradición del juego oficial, sino que también fortalece los lazos de cooperación y federalismo entre las provincias que conforman el sistema unificado, consolidando el compromiso compartido por un juego legal, transparente y responsable.

Como cada fin de año, IJAN reafirma su compromiso de ofrecer propuestas que combinan entretenimiento responsable con el fortalecimiento de la identidad institucional.