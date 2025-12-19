El reciente hackeo y filtración de datos que afectó a millones de argentinos encendió las alarmas sobre la seguridad de la información personal en el país. Según informes del portal Daily Dark Web, diversas bases de datos de organismos y empresas, entre ellos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), habrían sido expuestas a ciberataques.

Este evento generó gran preocupación entre los ciudadanos y expertos en seguridad informática, quienes temen por la integridad de sus datos personales.

Ante las versiones que circulan en medios y redes sociales, ARCA emitió un comunicado oficial en el que desmintió que sus bases de datos hayan sido comprometidas. El organismo aclaró que no hubo acceso no autorizado ni vulneración de sistemas.

ARCA confirmó "que no se ha detectado ningún acceso no autorizado, vulneración de sistemas ni compromiso de las bases de datos de los contribuyentes. Asimismo, se aclara que los datos presentados en la supuesta filtración no corresponden a información confidencial ni amparada por el secreto fiscal”.

“Es importante destacar que el organismo monitorea de manera continua su infraestructura tecnológica y aplica las mejores prácticas en materia de protección de datos, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información”, finalizó el comunicado.