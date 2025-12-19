Hay goles que quedan en la estadística y otros que se festejan de otra manera. Facundo Bruera vivió uno de esos momentos especiales fuera de la cancha: el delantero de Barracas Central se recibió de abogado y celebró como manda la tradición, con harina, huevos, espuma y sonrisas compartidas con familiares y amigos.

A los 27 años, Bruera cerró un 2025 redondo. Fue el faro ofensivo del equipo de Rubén Darío Insua, con 13 goles y cinco asistencias, y se consolidó como una de las piezas clave del Guapo. Pero mientras los números lo destacaban en el fútbol, el atacante también cumplía un objetivo personal que llevaba años construyendo: finalizar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata.

Las imágenes del festejo se viralizaron rápido. Traje, diploma en mano y el ritual inevitable de todo recibido: ropa arruinada, abrazos y risas. Una escena poco habitual en el mundo del fútbol, pero cada vez más valorada.

El logro académico no es casualidad. En su familia, el derecho es parte del ADN. Su padre, Pablo Bruera, también abogado y ex intendente de La Plata, se recibió en la misma casa de estudios y hoy trabaja vinculado al derecho deportivo. Un legado que Facundo decidió continuar, aun en plena carrera profesional.

En lo futbolístico, el futuro todavía está abierto. Su pase pertenece a San Lorenzo y su préstamo con Barracas Central finaliza en junio del próximo año. El Guapo evalúa ejecutar la opción de compra, mientras que en Boedo no descartan su regreso para reforzar el plantel. Por ahora, Bruera se permite disfrutar.