Con la llegada de las fiestas, muchas personas se preparan para disfrutar de los tradicionales platos navideños y de Año Nuevo. Sin embargo, es posible disfrutar de una cena festiva sin excesos y cuidando la salud. Para ello, es clave elegir opciones ligeras pero sabrosas, como ensaladas frescas, carnes magras y postres con frutas. Además, incorporar bebidas sin alcohol y mantener una buena hidratación con agua y jugos naturales puede hacer una gran diferencia en cómo nos sentimos al día siguiente. Al equilibrar los alimentos en la mesa y optar por porciones moderadas, se puede celebrar con gusto sin dejar de lado el bienestar.

Malena Marinelli, licenciada en nutrición estuvo recientemente como invitada en el programa "Cuando la noche cae, la radio se enciende" transmitido por AM550, donde compartió valiosos consejos para disfrutar de las fiestas sin perder de vista la salud. Con la llegada de la Navidad y el Año Nuevo, Marinelli destacó la importancia de equilibrar los excesos gastronómicos típicos de estas fechas. Sugirió alternativas más saludables para los tradicionales postres navideños y consejos prácticos para acompañar los platos principales, como "ensaladas frescas y frutas". También mencionó la "importancia de la hidratación, no solo a través del agua, sino incorporando alimentos ricos en agua como verduras."

La nutricionista también abordó temas como la elección de carnes como el lechón y su presentación en la mesa, asegurando que "lo más importante no es la temperatura a la que se sirva, sino la cantidad y los acompañamientos que se elijan para evitar sobrecargar el sistema digestivo". Asimismo, la nutricionista hizo hincapié en la moderación del consumo de alcohol, sugiriendo alternativas como las bebidas sin alcohol que han ganado popularidad en las últimas fiestas, para evitar los efectos de la resaca al día siguiente.

Por último, Malena Marinelli recomendó retomar los hábitos saludables después de las fiestas sin caer en extremos, y destacó la importancia de mantener el ejercicio y una alimentación equilibrada durante todo el año.