River Plate quedó en el centro de una grave situación extradeportiva luego de sufrir un ciberataque que comprometió parte de sus sistemas informáticos. El hecho fue detectado este viernes, cuando especialistas en ciberseguridad identificaron al club de Núñez dentro del sitio de filtraciones del grupo de ransomware Qilin, una organización criminal que opera desde la Darkweb.

Según los primeros reportes técnicos, los atacantes lograron acceder a información sensible vinculada a la infraestructura digital de la institución. El ataque fue publicado en el DLS (Data Leak Site) del grupo, una plataforma utilizada para presionar a las víctimas mediante la exposición progresiva de datos.

De acuerdo a la información difundida por los ciberdelincuentes, el incidente habría afectado a más de 4.000 usuarios vinculados al club. Además, se reportó el compromiso directo de un empleado y la filtración de al menos 13 credenciales pertenecientes a trabajadores de empresas tercerizadas. En total, el grupo aseguró haber analizado una superficie de ataque externa compuesta por 75 posibles puntos de acceso.

Desde River Plate confirmaron el ataque, aunque aclararon que, hasta el momento, no hay datos de socios comprometidos. De todos modos, la situación continúa bajo análisis y no se descarta que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre el alcance real de la intrusión.

El grupo Qilin es conocido por operar bajo el modelo de “ransomware como servicio”, una modalidad en la que se infiltran sistemas, sustraen información y luego extorsionan a sus víctimas mediante la amenaza de publicar los datos robados. En este caso, los atacantes ya difundieron capturas de pantalla como prueba del acceso y señalaron que River utiliza servicios vinculados a Microsoft 365 dentro de su plataforma digital.

Mientras el club trabaja junto a especialistas para contener el incidente y reforzar la seguridad, el ataque expone un nuevo frente de vulnerabilidad que excede lo futbolístico y obliga a River a extremar recaudos en un contexto donde la seguridad digital se volvió tan clave como la deportiva.