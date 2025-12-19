Una violenta pelea entre los conductores de un auto y una moto encendió las alarmas en la Autopista Buenos Aires–La Plata. Insultos, agresiones y maniobras imprudentes se sucedieron en plena circulación, poniendo en riesgo no solo a los protagonistas sino también a quienes transitaban por la zona.

La escena fue registrada por otro automovilista que circulaba detrás y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se ve cómo ambos se cruzan, se provocan y realizan acciones prohibidas: avanzan por la banquina, frenan de manera intempestiva y se enfrentan sin importar el peligro que generaban a su alrededor.

Violento episodio

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intervino y solicitó la suspensión de las licencias de conducir de ambos involucrados. Tras analizar el video y lograr identificarlos, el organismo inició el proceso administrativo para inhabilitarlos, al considerar que demostraron una conducta incompatible con una conducción responsable.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de la violencia al volante y el impacto que este tipo de episodios puede tener en rutas y autopistas con alto tránsito. El video de la pelea, que fue clave para la intervención oficial, muestra con crudeza una situación que podría haber terminado en una tragedia.