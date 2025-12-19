¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 19 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Nacionales

Se pelearon en plena autopista Buenos Aires–La Plata y podrían quedarse sin licencia

La discusión entre un automovilista y un motociclista terminó a los golpes y con maniobras peligrosas en plena ruta. La Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió suspenderles el registro. El momento quedó grabado y se viralizó. Mirá el video

Por Redacción

Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 15:04
PUBLICIDAD
Violencia entre conductores / Captura de video, gentileza

Una violenta pelea entre los conductores de un auto y una moto encendió las alarmas en la Autopista Buenos Aires–La Plata. Insultos, agresiones y maniobras imprudentes se sucedieron en plena circulación, poniendo en riesgo no solo a los protagonistas sino también a quienes transitaban por la zona.

La escena fue registrada por otro automovilista que circulaba detrás y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se ve cómo ambos se cruzan, se provocan y realizan acciones prohibidas: avanzan por la banquina, frenan de manera intempestiva y se enfrentan sin importar el peligro que generaban a su alrededor.

Violento episodio 

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intervino y solicitó la suspensión de las licencias de conducir de ambos involucrados. Tras analizar el video y lograr identificarlos, el organismo inició el proceso administrativo para inhabilitarlos, al considerar que demostraron una conducta incompatible con una conducción responsable.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de la violencia al volante y el impacto que este tipo de episodios puede tener en rutas y autopistas con alto tránsito. El video de la pelea, que fue clave para la intervención oficial, muestra con crudeza una situación que podría haber terminado en una tragedia.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD