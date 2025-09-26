Milett Figueroa explotó contra LAM por filtrar secretos de su separación de Tinelli: “Cobardes”

Desde que se confirmó la ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, los medios de espectáculos no dejaron de hablar de ellos. La noticia desató un verdadero revuelo y cada detalle de su relación fue puesto bajo la lupa, con hipótesis que iban desde problemas laborales hasta supuestas estrategias mediáticas.

En LAM (América TV), el ciclo de Ángel de Brito, se difundieron comentarios que no le agradaron en lo más mínimo a Milett Figueroa. Allí aseguraron que la modelo había tenido malos comportamientos durante su participación en el Bailando y el Cantando, y que la separación con Tinelli se habría precipitado cuando ella eligió asistir a los Premios Martín Fierro en vez de grabar para Los Tinelli.

Por su parte, Yanina Latorre fue más allá y sostuvo que la peruana había llegado al país para posicionarse como figura en el espectáculo local, algo que finalmente no sucedió. Además, ironizó con una frase que generó eco en redes: “Estuve por interés y terminé con una fortuna”, en referencia a la relación con el conductor de América.

Los señalamientos continuaron con supuestos episodios de maltrato hacia maquilladoras y peinadoras de la productora La Flia. Estas versiones sumaron más leña al fuego y dejaron a Milett Figueroa en el centro de la tormenta mediática.

Cansada de escuchar rumores, la modelo decidió contestar. En diálogo con Santiago Riva Roy, a través de mensajes de WhatsApp, negó categóricamente lo dicho en televisión. “No es verdad. Siempre fui muy respetuosa con todos. No está bueno nada de lo que están haciendo conmigo”, sostuvo en su defensa.

Respecto a la polémica por los Martín Fierro, Milett Figueroa también fue clara: “Mi primera grabación era justamente en los premios, me lo propuso un guionista. Me llamaron hace dos días para decirme que no podía ir. No me parecía justo ser la única del jurado en no asistir”.

Con el correr de las horas, la ex pareja de Marcelo Tinelli se mostró cada vez más indignada. “Está bien si nunca les gusté, pero de ahí a decir todas esas barbaridades, me parece injusto. Nunca insulté a nadie y tampoco necesito fama. Ya conocí la fama y no es lo que me mueve”, apuntó con firmeza.

Finalmente, Milett Figueroa lanzó su mensaje más duro contra el programa de Ángel de Brito: “Me gustaría que todos esos que hablan, lo que dicen, me lo digan en la cara. Cobardes. A mí me llamaron por mi trabajo, no para estar con Marcelo. Me mueve lo auténtico, no gente que hable en mi ausencia”, concluyó, dejando en claro su postura en medio del escándalo.