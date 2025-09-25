Quién es la famosa que rompió la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

La noticia sorprendió a todos: tras dos años de romance, Marcelo Tinelli anunció en vivo que su historia con Milett Figueroa había llegado a su fin. Lo hizo al cierre de Estamos de paso, el ciclo que conduce por streaming, donde decidió compartir la intimidad de su vida personal frente a la audiencia.

Con un tono sereno, Marcelo Tinelli explicó que el vínculo se había terminado en buenos términos y que aún mantenía un profundo cariño por su ex. “Pasé dos años hermosos, la quiero mucho y la amo mucho”, aseguró, dejando en claro que no hubo un conflicto visible, aunque sí un final marcado.

Sin embargo, apenas minutos después de la confesión, comenzaron las versiones sobre lo que realmente habría motivado la separación. En el programa Puro show, los panelistas aportaron datos que apuntan a la existencia de terceras figuras que habrían complicado la relación.

Uno de los nombres que apareció con fuerza fue el de Sabrina Rojas. Según contó Carolina Molinari, en Perú ya circula la versión de que la modelo sería la tercera en discordia. Incluso, se mencionó un intercambio cómplice entre ella y Marcelo Tinelli durante el estreno del ciclo, donde bromearon al aire dejando entrever cierta cercanía.

La teoría no quedó ahí. Pampito, otro de los integrantes de la mesa, deslizó que la ruptura también podría estar relacionada con fines mediáticos. “¿No será una estrategia para generar expectativa con el reality familiar?”, se preguntó, sugiriendo que la separación podría servir como recurso de guion.

Por otra parte, se habló del futuro profesional de Milett Figueroa, quien podría seguir ligada al programa de Marcelo Tinelli a pesar de la ruptura. La modelo había estado grabando junto al conductor y no se descarta que continúe en la producción, aunque ahora desde un rol distinto.

Como si esto fuera poco, otro nombre apareció en escena: Chloe Bello. Según Molinari, el conductor habría tenido encuentros con la actriz, y cuando los medios fueron a consultarle, ella no negó el acercamiento, lo que alimentó aún más los rumores.

Entre versiones cruzadas, la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se convirtió en un verdadero tema de debate en la televisión y las redes. Lo cierto es que, más allá de los trascendidos, el conductor eligió contar su verdad en primera persona, dejando abierta la puerta a futuras sorpresas.