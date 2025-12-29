La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada desde hace más de una semana en el Sanatorio Otamendi, luego de haber sido sometida a una cirugía por apendicitis. En las últimas 72 horas no se difundieron nuevos partes médicos, lo que mantiene la atención puesta en su evolución clínica.

Cristina Kirchner fue ingresada el domingo 22 y, tras la intervención quirúrgica, presentó complicaciones asociadas a una peritonitis localizada, motivo por el cual los médicos decidieron prolongar su internación. El último informe oficial, dado a conocer el viernes pasado, indicó que cursaba un íleo posoperatorio, una alteración transitoria del funcionamiento intestinal que puede aparecer después de una cirugía. Desde entonces, no hubo actualizaciones formales sobre su estado de salud.

La ex mandataria permanece alojada en una habitación individual donde pasó tanto la Nochebuena como la Navidad, acompañada por su entorno más cercano.

Durante estos días recibió la visita de familiares directos, entre ellos su hijo Máximo Kirchner. En paralelo, en las inmediaciones del sanatorio se mantienen militantes y simpatizantes, que se acercan para expresarle su apoyo y también para manifestarse contra la prisión domiciliaria que cumple tras la condena en la causa Vialidad.

De acuerdo con la información médica conocida, Cristina Kirchner continúa con antibióticos por vía endovenosa y dieta líquida, y no presentaba fiebre hasta el último reporte oficial.