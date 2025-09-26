Qué dijo la hija mayor de Natacha Jaitt sobre la denuncia de Valentino a Ulises por violencia

La familia de Natacha Jaitt vuelve a estar en el centro de la escena mediática luego de que Valentino, su hijo menor, denunciara a su tío Ulises por violencia. La situación, que expuso recuerdos dolorosos y conflictos de vieja data, generó una inmediata atención mediática. En ese contexto, muchos se preguntaban cuál sería la postura de Antonella, la hija mayor de la mediática, que desde hace años reside en España.

La joven de 26 años no suele hablar públicamente sobre cuestiones personales, pero la magnitud de las repercusiones la empujó a hacer un descargo en redes sociales. En su mensaje, dejó en claro que respalda a su hermano menor, aunque también marcó distancia con la exposición pública del conflicto.

Antonella destacó el valor de Valentino al relatar lo que atravesó en su convivencia con Ulises. “Como hermana, acompaño a mi hermano en lo que siente y respeto profundamente su voz y su valentía para expresarse”, afirmó en el comunicado que difundió en sus plataformas digitales. Sus palabras fueron interpretadas como un gesto de apoyo incondicional.

No obstante, también señaló los límites que para ella deberían existir en este tipo de procesos familiares. “Al mismo tiempo, creo que no me corresponde exponer temas tan íntimos en los medios. Hay situaciones familiares muy dolorosas. Agradezco el respeto y el espacio para que cada uno pueda transitar su camino como lo necesite”, completó la joven.

El recorrido de Antonella no estuvo exento de dificultades. Nació cuando su madre tenía apenas 20 años, en un momento en el que la modelo comenzaba a dar sus primeros pasos en los medios. Tras una separación, Natacha Jaitt se vio obligada a ceder la tenencia de su hija para poder participar de Gran Hermano en España, lo que marcó un quiebre en la dinámica familiar.

Años más tarde, Natacha Jaitt inició un vínculo con el actor Adrián Yospe, padre de Valentino, que terminó en medio de tensiones y denuncias. La muerte de Yospe en 2012 dejó a la mediática al frente de sus dos hijos, situación que se volvió aún más compleja tras su propia muerte en 2019.

Desde entonces, Antonella se radicó definitivamente en España, mientras Valentino permaneció en Argentina. La distancia física no impidió que se mantuvieran en contacto, aunque las realidades de cada uno terminaron por alejarlos en lo cotidiano.

Hoy, la postura de la hija mayor busca acompañar a su hermano sin alimentar aún más la exposición mediática que envuelve a la familia. Una forma de estar presente desde la distancia, procurando preservar los límites de la intimidad familiar en medio de un escándalo que promete seguir generando repercusiones.