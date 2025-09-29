Casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: quiénes son los invitados famosos

El romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul acaba de dar un salto definitivo. Tras meses de rumores y una reconciliación que generó sorpresa a comienzos de este año, la pareja decidió avanzar hacia el altar con una boda que ya se perfila como una de las celebraciones más resonantes de la temporada.

La confirmación llegó de la mano del programa Intrusos, donde Paula Varela despejó todas las dudas. Según explicó la periodista, la fecha ya está definida: el 20 de diciembre será el día en que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se prometan amor eterno frente a familiares, amigos y una gran cantidad de invitados de lujo.

El calendario no fue elegido al azar. El motivo está vinculado con el próximo traslado de la pareja a Miami, donde planean instalarse de manera definitiva. En ese contexto, contar con la formalidad legal del matrimonio resultó clave para poder organizar la nueva etapa de sus vidas juntos en Estados Unidos.

El escenario elegido también habla del nivel de la celebración. La boda se llevará a cabo en el Dok Haras, un exclusivo espacio en Exaltación de la Cruz que ya ha sido testigo de uniones célebres como la de Stefi Roitman y Ricky Montaner o la de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. Con capacidad para cientos de personas, instalaciones de primer nivel y un entorno natural único, se presenta como el lugar ideal para una fiesta de alto impacto.

Entre sus atractivos principales se encuentran el Picadero, que puede recibir hasta 700 invitados, una cava con más de 3 mil botellas, una capilla para ceremonias religiosas y residencias privadas que garantizan la intimidad de los novios en un momento tan especial. Todo esto convierte al espacio en un verdadero escenario de película.

En paralelo, la agenda de Tini Stoessel está organizada al detalle. Una vez que concluya con sus shows programados en noviembre, centrará toda su energía en definir aspectos como el catering, la música y hasta el registro audiovisual del gran día. Rodrigo de Paul, por su parte, acompaña cada decisión con entusiasmo, sumándose a los preparativos.

La lista de invitados genera gran expectativa. Se espera la presencia de Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo, además de otros referentes del mundo artístico y deportivo como María Becerra y J Rei, Nicki Nicole y Lamine Yamal, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Emilia y Duki, entre muchos otros. Un verdadero desfile de estrellas que asegura una noche inolvidable.

Así, el próximo diciembre no solo estará marcado por las fiestas tradicionales, sino también por un casamiento que promete combinar amor, música, fútbol y glamour. Un evento que, sin dudas, dará que hablar mucho más allá de las fronteras argentinas.

