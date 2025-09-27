Cuándo se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: la fecha confirmada

El casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul dejó de ser un rumor para transformarse en una certeza. En las últimas horas, trascendió que la pareja ya habría fijado fecha y lugar para la celebración, un detalle que generó gran expectativa en el mundo del espectáculo y también en el deportivo.

Según reveló la periodista Paula Varela en el programa Intrusos, la ceremonia tendrá lugar el próximo 20 de diciembre de 2025 en Dok Haras, un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. El lugar es uno de los más elegidos por celebridades para dar el “sí, quiero”, ya que combina lujo, privacidad y una infraestructura de primer nivel.

La panelista también aseguró que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya habrían comenzado a realizar gestiones con proveedores, aunque la confirmación oficial llegaría recién más adelante, con el objetivo de evitar filtraciones indeseadas. El plan, según se comenta, no solo responde al amor entre ambos, sino también a la necesidad de la cantante de poder instalarse en Miami con mayor libertad para continuar con su carrera artística.

El dato, sin embargo, no sorprendió del todo a los especialistas en espectáculos. Semanas atrás, en LAM, los periodistas Cande Mazzone y Pepe Ochoa ya habían deslizado la posibilidad de una boda en Argentina durante la segunda quincena de diciembre, antes de las fiestas de fin de año. Incluso Mazzone se animó a dar un rango de fechas entre el 16 y el 20, lo que ahora parece confirmado.

Sobre el lugar elegido, Ochoa recordó que el predio ofrece la posibilidad de ceremonias religiosas y servicios de primer nivel. El costo estimado de un evento allí supera los 150 mil dólares, lo que lo convierte en un escenario de lujo, reservado para celebraciones de gran escala. Catering, ambientación y seguridad son parte de un paquete que busca garantizar un evento inolvidable.

Este mismo espacio ya fue escenario de otras bodas mediáticas, como la de Paulo Dybala y Oriana Sabatini. En aquella oportunidad, los novios lograron personalizar algunos detalles, como el vino elegido, aunque los servicios principales suelen ser poco flexibles debido a la exclusividad del lugar.

Aunque ni Tini Stoessel ni Rodrigo de Paul se han pronunciado públicamente sobre el tema, los rumores apuntan a que será una fiesta multitudinaria, con un despliegue digno de dos figuras de alcance internacional. La lista de invitados promete dar que hablar.

Entre los nombres que circulan aparecen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Emiliano “Dibu” Martínez y Mandinha Martínez, Stefi Roitman y Ricky Montaner, así como artistas de la talla de Chris Martin, Emilia Mernes, Nicki Nicole y La Joaqui. Una constelación de estrellas que garantiza que este casamiento no pasará desapercibido.