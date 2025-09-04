Gimena Accardi sorprendió al confirmar que fue infiel a Nico Vázquez después de casi dos décadas juntos, aunque intentó minimizar el hecho aclarando que la persona con la que estuvo no pertenece al mundo del espectáculo.

Sin embargo, la periodista Paula Varela aportó nuevos detalles en el programa Intrusos, donde mencionó que el 'random' en cuestión podría ser Agustín Franzoni, un influencer que además tuvo una relación con una figura conocida.

Según Varela, "A mí me contaron de Gimena que cuando fue Coachella, que fueron muchos... Me dijeron sobre Agustín Franzoni. Averigüé y Franzoni me dice, ‘no, no puede ser’".

Ambos, Accardi y Franzoni, fueron invitados por una marca para asistir al festival Coachella junto a otros influencers y streamers. La periodista detalló que "Estuvieron en Coachella, fueron todos los de Olga, viste que van todos juntos, en Estados Unidos. Y todos los que estaban ahí, los influencers que estaban ahí, incluso de otros streamings cercanos, llámese La Casa y demás, fueron a pasar una noche juntos ahí".

Finalmente, Paula Varela confirmó que "Lo que a mí me dicen es que ese que ella llama ‘random’ era Agustín Franzoni, hermano de Naty Franzoni".