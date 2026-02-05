La gala de MasterChef Celebrity (Telefe) vivió uno de sus momentos más comentados cuando una prueba inesperada sacó a los participantes de las hornallas y los llevó directo al terreno del acting. Bajo la mirada atenta de Wanda Nara, la consigna propuso recrear una versión libre y caótica de Romeo y Julieta, con resultados tan desopilantes que la cocina quedó en un segundo plano.

El desafío tuvo como director especial a Nico Vázquez, quien intentó ordenar un elenco disperso entre risas, improvisaciones y cuchillos. Antes de empezar, el clima ya estaba cargado de chicanas cuando Wanda Nara y Maxi López recordaron un viaje a Verona. “No nos trajo tanta suerte ese viaje”, lanzó ella, mientras él retrucó sin filtro: “A ella le fue bien, a mí me trajo mala suerte”.

La dinámica del juego quedó en manos de Sofi “La Reini” Gonet, que armó las parejas gracias a un beneficio previo. Así se conformaron los dúos: Emilia Attias con La Reini, Susana Roccasalvo con La Joaqui, y Miguel Ángel Rodríguez con Maxi López, una combinación que prometía caos y cumplió.

Cuando llegó su turno, Miguel Ángel Rodríguez asumió el papel de Romeo y Maxi López sorprendió al ponerse en la piel de Julieta. El exfutbolista eligió una voz exagerada y particular que contrastó con su contextura física y provocó carcajadas inmediatas en el estudio.

Desde la conducción, Wanda Nara siguió cada gesto con sorpresa y humor. Nico Vázquez incluso destacó un detalle técnico inesperado y elogió la “voz mixta” de Maxi, explicando que no era fácil lograr ese registro con naturalidad. El comentario generó aún más risas y curiosidad en el piso.

La escena avanzó entre textos improvisados y olvidos que sumaron encanto. Miguel Ángel Rodríguez se apoyó en su experiencia actoral, mientras Maxi López redobló la apuesta y terminó robándose la atención cuando imitó a Wanda Nara, copiando su tono y su forma de hablar. Lejos de incomodarse, la conductora celebró el momento.

Aunque no ganaron el acting, ese lugar fue para Susana Roccasalvo y La Joaqui, su performance fue de las más recordadas. Luego, los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui anunciaron la consigna culinaria de “inseparables”, pero ya estaba claro que esa noche el teatro había brillado más que la cocina.