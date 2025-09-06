Las mejores fotos de las vacaciones de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Los Ángeles

Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutaron de unas vacaciones inolvidables en Los Ángeles, acompañados por Mariano Martínez, en un viaje que combinó trabajo y diversión. La estadía coincidió con una invitación especial al programa La divina noche de Dante, el ciclo de Dante Gebel que convoca a figuras destacadas en el ámbito latinoamericano dentro de Estados Unidos.

Pero la visita se transformó en algo más que una aparición televisiva. La ciudad californiana ofreció un marco perfecto para recorrer, descansar y compartir experiencias personales, registradas a través de fotografías y breves comentarios que la pareja compartió con sus seguidores.

El viaje incluyó momentos de glamour y formalidad. En una de las imágenes más comentadas, Nicolás Cabré y Mariano Martínez se lucen vestidos de gala sobre la alfombra roja, posando frente a un llamativo auto deportivo rojo bajo las luces del set. La postal refleja no solo la presencia internacional de los actores, sino también la relevancia que adquiere su participación en este tipo de eventos.

Contraponiendo la sofisticación, hubo instantes de relax absoluto. En otra fotografía, Nicolás Cabré y Mariano Martínez se muestran recostados en reposeras junto a la piscina, disfrutando del sol californiano. La imagen evidencia una relación de amistad sólida y descontracturada, alejada de la exposición mediática habitual.

Rocío Pardo, por su parte, aportó frescura y humor al viaje. En dos retratos nocturnos en la zona de Harbor, la influencer luce una remera blanca y el cabello suelto, alternando expresiones distendidas y divertidas. Su comentario “Había un poco de humedad” sumó un toque espontáneo que reflejó la personalidad auténtica de la pareja durante la estadía.

Un detalle romántico también llamó la atención: ambos llevaron pulseras para parejas que permiten enviar vibraciones de un integrante a otro con solo presionarlas. La postal que muestra sus manos entrelazadas con los accesorios se convirtió en un símbolo de conexión y complicidad moderna, que sumó un matiz emotivo a la experiencia.

La rutina del grupo alternó entre compromisos profesionales y momentos personales genuinos. Las fotos y videos compartidos muestran una convivencia relajada y cálida, en la que el trabajo y el placer se entrelazaron para crear recuerdos memorables, desde atardeceres frente al mar hasta caminatas por avenidas icónicas.

El momento más comentado llegó desde el muelle de Santa Mónica, con la pareja abrazada y el sol ocultándose detrás del horizonte. La imagen, romántica y natural, fue recibida con miles de mensajes de cariño, confirmando que, más allá de la fama y la agenda apretada, Nicolás Cabré y Rocío Pardo encontraron en Los Ángeles un espacio para disfrutar juntos de la vida y de su historia en común.