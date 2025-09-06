Wanda Nara se lució en bikini desde Tulum y marcó tendencia

Instalada temporalmente en México por su participación en las grabaciones de Love is Blind, Wanda Nara volvió a acaparar la atención de sus seguidores con un nuevo video compartido por su estilista personal, Kenny Palacios. La empresaria combina con naturalidad su agenda profesional con instantes de descanso, y cada publicación se convierte en tendencia en redes.

En las imágenes compartidas, Wanda Nara se mostró disfrutando del clima caribeño mientras lucía una serie de microbikinis que resaltan su figura y su estilo inconfundible. Cada modelo elegido demuestra su capacidad para equilibrar comodidad y glamour en un solo look playero.

Uno de los conjuntos más destacados fue un diseño animal print en tonos grises y negros, combinado con un corpiño triangular bordó de tiras finas. Este contraste de colores logró un efecto visual atractivo que captó de inmediato la atención de los fanáticos.

La parte inferior del conjunto tampoco pasó desapercibida: una bombacha colaless con tiras regulables, que se ha convertido en un clásico dentro de su selección de prendas para la playa. Este estilo, que favorece la silueta y aporta un toque sensual, aparece frecuentemente en sus publicaciones de verano.

Otro look que llamó la atención fue una microbikini con estampado geométrico en tonos marrón y beige. El corpiño armado incluía una pequeña argolla metálica en el centro, mientras que la parte inferior mantenía el corte cavado característico de la moda playera que Wanda Nara impone en cada destino.

El peinado elegido por la empresaria reforzó la estética glamorosa: cabello suelto con ondas suaves que aportan movimiento y un estilo natural. Esta elección refuerza su identidad fashionista, un sello que la diferencia y la hace reconocible en cada aparición pública.

Además de su look, Wanda Nara demuestra cómo logra conjugar sus compromisos laborales con su faceta de influencer de moda. Cada video y fotografía compartida en redes refleja su capacidad para marcar tendencia y consolidar su imagen como referente del estilo veraniego.

Una vez más, la empresaria argentina confirma que no solo se mantiene vigente por sus emprendimientos y apariciones televisivas, sino también por su influencia en el mundo de la moda. Sus elecciones de bikini en Tulum dejan claro que cada detalle, desde los colores hasta los cortes, es cuidadosamente pensado para impactar y generar conversación.

