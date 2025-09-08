El ambiente del freestyle despidió a Juan Ortelli: los mensajes tras su muerte

A los 43 años, Juan Ortelli fue encontrado sin vida en su departamento. Su familia confirmó su fallecimiento y destacó su legado en el rap y el periodismo. Fue director de Rolling Stone Argentina y uno de los principales impulsores de la cultura urbana en Hispanoamérica.

Entre sus aportes más importantes a la disciplina se destacan que participó como jurado de Red Bull Batalla de los Gallos y cofundó la Liga Bazooka, dedicada a las competencias escritas de rap. Además, trabajaba en un libro de investigación sobre la historia del rap en español.

Su labor ayudó a visibilizar a artistas emergentes, marcando una etapa de expansión del trap y el freestyle en la región.

El músico Duki utilizó su cuenta de Instagram para despedir a Juan Ortelli, periodista y editor clave en la difusión del hip hop y el trap en Argentina. “Gracias por esos consejos de hermano mayor cuando estábamos arrancando... que en paz descanses, gracias por todo”, escribió el artista en una historia publicada tras conocerse la noticia.

Otras reacciones en la escena musical

La noticia causó impacto en músicos y colegas del periodismo cultural: