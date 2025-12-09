Este lunes por la tarde, pasadas las 18, tres personas ingresaron al sector de utilería del Club Unión de Zapala y sustrajeron diversos elementos de entrenamiento, indumentaria y pertenencias de uso cotidiano de los jugadores. El episodio generó profundo malestar en la institución, que advirtió el impacto directo que el hecho tendrá sobre las actividades deportivas y sociales que allí se desarrollan.

El robo quedó registrado en un video captado por un vecino desde el balcón de su casa. En las imágenes —que ya están en poder de las autoridades del club— se observa cómo los intrusos se desplazan con tranquilidad por el predio, revisan distintos espacios y se retiran cargando los objetos sustraídos. Todo ocurrió a plena luz del día, en un accionar que la dirigencia calificó como “impune y preocupante”.

“Es un golpe muy duro, porque esto afecta directamente a los chicos”, señalaron desde la comisión directiva en diálogo con Urbana Zapala, remarcando el valor que los materiales robados tienen para el funcionamiento cotidiano de la institución. Desde Unión no ocultaron su indignación y destacaron que el hecho repercute no solo en el desarrollo deportivo, sino también en el trabajo que docentes, entrenadores y familias sostienen de manera permanente.

“Robar a un club es robar a los jóvenes y al esfuerzo colectivo que se hace para mantenerlo de pie”, expresaron directivos, subrayando que ataques de este tipo trascienden colores y rivalidades, y afectan a toda la comunidad.

La entidad convocó a la comunidad a colaborar con cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del hecho. Asimismo, reiteró su repudio ante lo ocurrido y reafirmó su compromiso de seguir trabajando, con la expectativa de que el robo no quede impune y que se adopten medidas que permitan prevenir nuevos episodios similares.