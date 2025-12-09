Un sector elegido para refrescarse, pero sin habilitación ni control

El área del río Neuquén ubicada a la altura del loteo Prima Terra, en Centenario, es un punto que muchas personas utilizan para pasar la tarde durante los días de calor. Aunque la costa forma una playa natural y de baja profundidad, no está habilitada como balneario.

En ese lugar, este lunes desapareció un nene de 13 años luego de ingresar al agua y ser arrastrado por la correntada mientras estaba con su familia.

El subcomisario Raúl Cabeza, jefe de la Brigada de Buceo y Rescate de la Policía de Centenario, explicó en AM550 cómo es la dinámica del cauce en ese sector:

“Esa zona no está habilitada para bañarse. Se hace una especie de playa, de costa baja, pero como el río Neuquén tiene bajo el caudal normal, hace que la gente se acerque más al cauce principal, donde la correntada es fuerte", afirmó.

Además, el comportamiento del terreno cambia apenas unos metros más abajo:

“Cuatrocientos metros río abajo la costa se tapa de álamos y no se puede acceder. Es una curva que hace el río, como está libre de árboles se usa para bañarse”, precisó el uniformado.

Cómo avanza el operativo en el agua y en la costa

La alerta llegó a la Policía el lunes por la noche.

“A las 21 de ayer fuimos alertados por el personal de la Comisaria 20 de Parque Industrial, en el sector del río Neuquén a la altura de Prima Terra, un loteo que se está consolidando. El menor de 13 años pasaba la tarde con su familia, ingresó al cauce y fue arrastrado por correntada”, confirmó Cabeza.

Por la oscuridad no se pudo trabajar dentro del agua, pero sí se avanzó en el relevamiento de la zona:

“Durante la noche se hizo trabajo de relevamiento de costa y se mantuvo consigna policial en el lugar y se recorrió aguas abajo”, destacó.

Este martes por la mañana se inició el despliegue técnico planificado:

“Se planificó para empezar hoy 6:30; cuando buzos con embarcación semirrígida empezaron con búsqueda en superficie para luego hacer búsqueda subacuática”, detalló el subcomisario.

El operativo se organiza a partir de un punto de referencia preciso:

“Se fija como punto cero de inicio de búsqueda el lugar donde ingresó al agua, y aguas abajo se hace una búsqueda superficial hasta altura tercer puente, donde también se fijan profundidades para el trabajo subacuático con equipo de respiración autónomo”, explicó.

El tramo incluye zonas con variaciones abruptas de profundidad y sectores donde la corriente se acelera, por lo que cada avance requiere mediciones constantes y coordinación entre los buzos y la embarcación.

Declaraciones de los familiares y trabajo con los testigos

En el momento del hecho la costa estaba concurrida. Cabeza detalló quiénes estaban con el adolescente:

“Se trabaja con el testimonio de la familia. Estaba la madre, la pareja de la madre, había tíos, tías, primos. Eran tres familias que estaban en el lugar, son de Neuquén capital y viven en zona de la meseta”, puntualizó.

Los familiares permanecieron en el área durante toda la madrugada, acompañando la labor policial y señalando el punto exacto donde el menor ingresó al agua.

La advertencia sobre los espacios no habilitados

El subcomisario remarcó que las altas temperaturas llevan a muchas personas a buscar sectores del río sin supervisión:

“Por las altas temperaturas la gente se acerca a cauces de río Neuquén como Limay y no observan los riesgos de estos lugares no habilitados. No solo porque el municipio se ocupe de arreglar el lugar sino por la presencia de guardavidas”, advirtió.

Mientras continúa el trabajo en superficie y en profundidad, el operativo se concentra en las zonas donde la corriente es más intensa y el fondo presenta mayores cambios, un tramo que exige precisión, tiempo y un despliegue sostenido del equipo especializado.

La nota commpleta