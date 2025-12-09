En respuesta a las condiciones meteorológicas adversas y los riesgos asociados a la temporada de verano, la Administración de Parques Nacionales (APN) dispuso una medida preventiva que abarca cinco áreas protegidas de la región andino-patagónica. A través de una resolución quedó establecido la prohibición del uso del fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces hasta el 30 de abril de 2026.

Esta decisión tiene como principal objetivo mitigar los riesgos de incendios forestales, especialmente en una región caracterizada por sus ecosistemas frágiles, como los bosques andino-patagónicos. Estos bosques, además de ser esenciales para el equilibrio ecológico, albergan una biodiversidad única que se ve gravemente amenazada por los incendios, con consecuencias irreversibles para especies y hábitats.

La resolución establece que, en estos parques, se permitirá el uso controlado de fuego únicamente en los espacios destinados a campamentos organizados, que son gestionados por prestadores turísticos habilitados y cuentan con sistemas de prevención y combate contra incendios. Esta medida busca garantizar la seguridad de los visitantes y preservar la integridad de los ecosistemas locales.

El contexto de la decisión está marcado por las proyecciones meteorológicas que, en lo que resta del verano, anticipan un aumento de las temperaturas y una disminución de la humedad, lo que incrementa considerablemente el riesgo de incendios forestales. Los expertos de la APN han subrayado que, dada la magnitud y la frecuencia de los incendios en las últimas temporadas, se hace imprescindible adoptar medidas preventivas con carácter urgente.

El monitoreo de las condiciones meteorológicas y la evolución de los incendios en cada área protegida determinará la implementación de medidas adicionales específicas. Las autoridades también estarán atentas a los valores del Índice de Peligro de Incendios (IPI) y las particularidades de cada región para ajustar las acciones preventivas y minimizar los riesgos para la biodiversidad y los ecosistemas.