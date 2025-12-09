Un día de calor que terminó en desesperación

Lo que comenzó como una tarde para refrescarse en la costa del río Neuquén terminó en un escenario de profunda preocupación en Centenario. Un nene de 13 años desapareció este lunes luego de ser arrastrado por la correntada en un sector no habilitado como balneario, cerca del barrio Nueva España.

El adolescente se encontraba junto a familiares cerca del Loteo Sommadossi y Primera Terra cuando, según el reporte policial, la fuerza del agua lo llevó río adentro.

La búsqueda se interrumpió al anochecer

Tras el aviso de la familia, personal de la Comisaría Quinta de Centenario, de la Comisaría 20 de Parque Industrial y bomberos de la Policía del Neuquén iniciaron un rastrillaje urgente.

Pero la caída de la noche complicó el operativo. La visibilidad era casi nula y las condiciones no permitieron continuar de forma segura, por lo que las tareas fueron suspendidas hasta este martes.

Mientras tanto, los familiares del menor permanecieron en la costa durante toda la noche, sin moverse del lugar donde lo vieron por última vez. La espera, marcada por el dolor y la incertidumbre, agregó aún más dramatismo a la situación.

Un sector del río especialmente riesgoso

El área donde ocurrió la desaparición no está habilitada para el uso recreativo. Aun así, suele recibir a muchas personas durante las jornadas de calor.

Las autoridades advierten que se trata de un tramo del río Neuquén con peligros ocultos, entre ellos:

Pozones profundos.

Ramas y troncos sumergidos que pueden generar atrapamientos.

Sectores con correntada irregular y bruscos cambios de profundidad.

El operativo se reactiva este martes

Con la primera luz del día, equipos de búsqueda volverán a recorrer el sector con mayores recursos y visibilidad, para intentar localizar al adolescente.

La expectativa está centrada en que el operativo avance con más precisión gracias al apoyo de personal especializado y las mejores condiciones del terreno.

La comunidad de Centenario sigue con atención cada actualización, en medio de un clima de angustia creciente por el menor y su familia.