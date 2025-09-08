La escena del freestyle argentino atraviesa un momento de conmoción tras la confirmación del fallecimiento de Juan Ortelli, periodista y uno de los principales impulsores del rap y las batallas de freestyle en el país. Ortelli tenía 43 años y su cuerpo fue hallado sin vida en su departamento, aunque hasta ahora no se conocen las causas exactas de su muerte.

La noticia fue comunicada por su familia mediante un mensaje donde expresaron: “Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”.

Quién era Juan Ortelli

Juan Ortelli comenzó su carrera en la reconocida revista Rolling Stone Argentina, donde llegó a ocupar el puesto de director. Sin embargo, su influencia más destacada estuvo vinculada al mundo del rap, especialmente al freestyle, disciplina en la que se convirtió en un referente fundamental.

Murió Juan Ortelli, ícono del freestyle en Argentina

Su trabajo junto al freestyler Dtoke fue clave para la difusión del fenómeno de la Liga Bazooka, donde Ortelli se desempeñó como entrevistador y acompañante en los enfrentamientos y charlas posteriores a las batallas. Esta labor contribuyó a profesionalizar y visibilizar el freestyle en Argentina, consolidándolo como un movimiento cultural de gran relevancia.

El legado de Ortelli trasciende el periodismo, posicionándolo como una figura central en la promoción y desarrollo del rap en español. Su aporte dejó una huella profunda en la comunidad artística y en la escena del freestyle local.