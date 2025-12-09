Dos de los tres presos que se fugaron de la Comisaría 28° de Bariloche ya fueron recapturados: uno cayó tras una investigación policial y el otro fue entregado por su propia madre al sentirse rodeadoen. Solo queda prófugo Maximiliano Báez, de 29 años.

La fuga ocurrió el domingo por la noche, alrededor de las 21, cuando tres internos —Maximiliano Báez (29), Juan Pablo Vera (19) y Daniel González (31)— lograron escapar de la Comisaría 28°. La fuerza policial desplegó un operativo de búsqueda para dar con los evadidos.

Ayer, fue recapturado Juan Pablo Vera fue tras una tarea de investigación que permitió localizarlo y reducirlo. El joven de 19 años volvió a quedar a disposición de la Justicia.

Pero la escena más inesperada se vivió horas después, cuando Santana Hemirna, de 67 años, madre de Daniel González, se presentó en la Comisaría 28° a las 23:50 para entregar a su hijo. Con voz firme, la mujer manifestó que no podía permitir que siguiera prófugo y lo puso en manos de las autoridades.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal y se iniciaron actuaciones por evasión. La imagen de una madre llevando a su hijo a la comisaría se convirtió en el símbolo humano de esta historia: el límite entre la protección familiar y la responsabilidad social.

De este modo, la fuga que comenzó con tres protagonistas ya tiene dos capítulos cerrados. Solo queda prófugo Maximiliano Báez, de 29 años, quien continúa siendo intensamente buscado por la Policía.