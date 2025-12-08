Juan Pablo Vera, uno de los tres detenidos que se escapó de la Comisaría 28 durante la noche del domingo, fue recapturado este lunes por la tarde.

El joven, condenado a cuatro años de prisión efectiva, fue localizado en el barrio Los Arrayanes, a pocas cuadras de la unidad policial del Alto de Bariloche. Su fuga había motivado un amplio despliegue de la Policía de Río Negro.

Cómo ocurrió la fuga

Los tres internos —Maximiliano Báez (29), Juan Pablo Vera (19) y Daniel González (31)— se habían fugado alrededor de las 21 del domingo. Según las primeras pericias, los detenidos rompieron los barrotes de una ventana y lograron huir de la dependencia ubicada en calle La Paz.

Las condenas vigentes

Los tres hombres cumplían condenas efectivas en la Comisaría 28 debido a la falta de cupo en el Penal III, una situación que ya generó reclamos por hacinamiento en unidades policiales.

Báez : 2 años y 5 meses de prisión efectiva.

Vera : 4 años de prisión efectiva.

González: 2 años y 6 meses de prisión efectiva.

Dos siguen prófugos

Mientras Vera ya fue recapturado, Báez y González permanecen prófugos.

La fuerza provincial continúa con operativos en distintos puntos de la ciudad para ubicar a los dos internos restantes.