Casi 1,4 millones de turistas viajaron por la Argentina y gastaron $249.370 millones durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción. El movimiento creció un 43,5% frente al mismo feriado de 2023. En Río Negro, la diversidad de destinos entre la cordillera, la costa y los valles anticipó una temporada estival con buenas perspectivas.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se desplazaron 1.377.810 turistas, con una estadía promedio de dos noches, menor a los 2,6 días registrados en 2023. El gasto promedio diario por visitante fue de $90.495, un 8,8% mayor en términos reales frente al año pasado. En total, el desembolso alcanzó los $249.370 millones, lo que implicó un aumento del 20,1% real respecto de 2023.

Los destinos con mayor movimiento fueron CABA, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. También se destacaron las ciudades más religiosas como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes.

En Río Negro, el movimiento turístico fue sólido y se distribuyó en distintos corredores. Bariloche se consolidó como polo principal en la cordillera, mientras que en la costa atlántica Playas Doradas registró un flujo sostenido de visitantes. En Las Grutas se realizó la apertura de Temporada 2025/2026 en el Golfo San Matías. La Globa de Productores locales y regionales, Artesanos, Paseo Gastronómico, la música y danza hicieron llenar de color y alegría al balneario. La presentación de La Banda al Rojo Vivo hizo bailar a los turistas.

La presentación de la Banda al Rojo Vivo le puso ritmo al balneario rionegrino

En El Bolsón, la llegada de turistas comenzó incluso a mediados de la semana, con alta actividad durante el fin de semana gracias al 2° Festival de Bebidas Patagónicas, que reunió a productores regionales, propuestas gastronómicas, biomoda y música en vivo. La feria artesanal de Plaza Pagano y un concurso de coctelería con ingredientes locales reforzaron la identidad cultural del destino.

En la zona andina, la Fiesta de la Hermandad en Paso León fue otro hito del fin de semana, con pobladores argentinos y chilenos compartiendo música, gastronomía, artesanías y juegos tradicionales. Además, se sumaron iniciativas municipales como el bicitour “Aventuras en el Humedal”, que combinó cicloturismo, senderismo y educación ambiental en la Reserva Natural Corazón del Río Negro.

El balance nacional del año muestra que en los ocho fines de semana largos de 2025 viajaron 13.342.750 turistas, con un impacto económico estimado en $2.971.578 millones. En este contexto, Río Negro se posiciona como una de las provincias con mayor diversidad de oferta y capacidad de atracción, anticipando una temporada estival con buenas perspectivas.