¿Cómo quedó la relación de Mauro Icardi con los hijos de Wanda Nara?

El blanqueo del romance entre Mauro Icardi y la China Suárez no sólo hizo explotar a Wanda Nara, sino que también habría hecho que los hijos que la conductora tiene con Maxi López y que fueron criados durante muchos años por el rosarino, tomarán partido dentro de la polémica.

Si bien es de público conocimiento que Icardi acompañó la crianza de Valentino, Constantino y Benedicto desde que eran muy pequeños, al punto que él se tatuó los nombres de los tres, mientras los niños lo trataban como si fuera su padre, todo esto habría llegado a su fin, y fue la propia Wanda Nara quien lo expuso.

Lo hizo en una conversación con Ángel de Brito en LAM, en donde manifestó estar abocada a sus hijos íntegramente, por lo cual dejó de enfrentar a la prensa. “Estoy tranquila con mis hijos, ocupándome de eso porque las nenas están más o menos y me necesitan mucho", leyó el conductor, sobre uno de los textuales de la conductora.

La China ya conoció a las hijas que Wanda y Mauro tienen en común.

“Ella me dice que está mal porque ve a sus hijas mal, desde que vinieron de la casa del padre", continuó el chimentero, haciendo referencia al momento en el que Francesca e Isabella se enteraron que la amiga de su papá en realidad era la China Suárez, su nueva pareja.

Acto seguido, la mayor de las Nara dio a conocer que sus hijos están muy molestos con su expareja. “Mauro tiene tatuado los nombres de los hijos de Wanda y, en referencia a esto, me dice ‘ellos no lo quieren ver más a Mauro. Él los crió. Tenían una excelente relación, pero no lo quieren ver más’”, manifestó Ángel y añadió: “Desde que pasó todo esto los abandonó y desapareció. Con ellos lloraba y les decía ‘ayúdenme con mamá que la engañé con la China’. Era un enfermo que lloraba con los nenes sin pensar’”.

Habrá que ver cómo continúa el escándalo y ver si esa relación se puede recomponer.