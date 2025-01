Un mal día: Chiara lloró ante el "Big" y después nominó cara a cara

La Casa de Gran Hermano dio un giro de 360° luego del reingreso de Jenifer, ya que dada la traición que sufrió por parte de Nano, quien se acercó a Chiara en su ausencia, prometió vengarse, lo que estaría complicando la estancia de la hija del futbolista en el reality.

Es que justamente, a Chiara se la vio completamente desbordada en el confesionario, dejando entrever que sus sentimientos por Nano son muy reales.

“Me estoy sintiendo muy mal anímicamente, realmente no puedo más. Yo estoy mal porque tengo que tomar decisiones nuevas, si ir contra Jeni o contra Nano”, arrancó su discurso ante el "Big", pero luego aclaró que no puede "competir contra otra mujer por un hombre. No es mi punto".

"Siento que Jeni de su parte no la va a terminar, vino a eso, son consecuencias de algo que yo hice, yo también me metí ahí”, argumentó Chiara, sobre el plan de Jenifer, para luego romper completamente en llanto: “Me siento muy expuesta, muy desnuda, estoy tocando fondo y yo tengo mucha fortaleza, pero no la estoy pudiendo manejar porque realmente me estoy sintiendo muy mal", expresó.

Tras este momento, el ánimo de Chiara siguió cayendo, ya que tras atender el teléfono rojo, se ganó un "beneficio" que la terminó de exponer: tuvo que nombrar a algunos de sus compañeros para que corrieran la misma suerte que ella, sin saber que era lo que le correspondía.

Acto seguido, a la hija del futbolista se le informó que como beneficio tendría que nominar cara a cara, al igual que sus elegidos, y para ese momento, Mancuso votó a Jeni y a Martina, otra participante que Giuliano intentó seducir.

De esta forma, Chiara dejó en evidencia que sigue muy afectada por lo ocurrido con Nano, y dado que él se convirtió en líder de la semana y no puede ser votado, está apuntando contra las mujeres que a él le atraen.

Después de una serie de discusiones y pases de factura, la votación final terminó de esta manera: Santiago y Brian fulminados. Martina (11), Juan Pablo (9), Carlos (6), Jenifer (6), Chiara (5), Lourdes (5), Claudio (4), Luciana (3), Katia (3), Luz (2), Petrona (2), Ulises (1). Dejando en la placa a ocho jugadores: Santiago, Brian, Martina, Juan Pablo, Carlos, Jenifer, Chiara y Lourdes.