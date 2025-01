Los Palmeras no tienen comunicación con Cacho Deicas

Desde hace varios días, el ambiente de la música tropical está muy preocupado por la salud de Rubén "Cacho" Deicas, el cantante de Los Palmeras. Es que el artista sufrió un ACV, lo que derivó en una internación en terapia intensiva en el Sanatorio Central Grupo MIT.

Asimismo, rápidamente su cuadro de salud fue mejorando y desde el centro de salud aclararon que "estaba lúcido y no presentaba disfunción de otros sistemas". Esto fue replicado en las redes sociales de la banda, pero desde aquel momento, poco más se supo del músico.

Marcos Camino.

En medio de este contexto, Marcos Camino, uno de los integrantes del grupo, reveló que no tiene comunicación con el cantante de la banda, ya que su familia "no le permite usar el teléfono".

"Es una pena muy grande que no podamos comunicarnos con él. Estamos en la misma situación que el público", comentó, evidenciando la incertidumbre que atraviesan tanto los miembros de la banda como los seguidores de Los Palmeras.

Camino agregó que son justamente los hijos de "Cacho" quienes no permiten establecer contacto con el cantante. "Intentamos comunicarnos, pero no tenemos respuestas. Nosotros lo cuidamos tanto como lo cuida su familia. No podemos hablar con él porque sus hijos no lo permiten", subrayó, haciendo hincapié en la preocupación que sienten por su compañero.

En medio de este conflicto, los seguidores de la emblemática banda no pierden las esperanzas de una pronta recuperación del artista para volver a reencontrarse con él en sus shows.