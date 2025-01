La herencia de Jorge Lanata también incluye algunas deudas

El pasado 30 de diciembre, la muerte de Jorge Lanata sacudió por completo al mundo periodístico; y teniendo en cuenta el importante patrimonio del conductor, su esposa, Elba Marcovecchio, y sus hijas, Bárbara y Lola, quedaron en el centro de la escena.

En este sentido, en Puro Show, el nuevo ciclo dedicado a la farándula del Trece, enumeraron parte de los bienes del periodista, pero también las deudas que tenía, las cuales se descontarán.

“En la herencia no solo hay bienes, también hay una deuda en la sucesión que tiene que ver con el departamento de Elba Marcovecchio”, arrancó diciendo Fernanda Iglesias y luego continuó: “Ella se compró el departamento con la casa de La Plata que vendió y la plata que faltaba salió de un préstamo que la radio donde trabaja Lanata le habría hecho a él, entonces es una deuda que tiene Lanata”.

Sin embargo, la panelista confió que esa propiedad no entraría en sucesión, dado un acuerdo que hizo la pareja previo a la muerte de Lanata. “Esa deuda va a entrar en la sucesión, el departamento es de Elba, eso no está en duda porque ellos hicieron una división de bienes hace dos años para que en el caso de que él muriera no entrara en la sucesión”.

“Elba Marcovecchio conserva la totalidad de su departamento valuado en aproximadamente 600 mil dólares... También recibirá parte del departamento principal de Jorge”, aclararon en el piso del ciclo, pero Iglesias retrucó: “Si hay deuda por la compra del departamento que le queda a Elba, esa deuda se descontará de la porción de la mujer”.

“La herencia abarca también los derechos sobre programas de televisión, columnas periodísticas y libros”, detallaron en el programa de Matías Vázquez y Pampito, y nuevamente Fernanda volvió a pedir la palabra para dar una novedad sobre las propiedades en el exterior del periodista: “El departamento de Manhattan, Nueva York, ya no está, y el de Miami, Lanata lo compró con una hipoteca a futuro, y eso dejó de pagarse”.