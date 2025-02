Elba Marcovecchio afirmó que Wanda Nara usa a sus hijas de “rehenes” y la puso furiosa: ¿qué respondió?

Elba Marcovecchio, la abogada de Mauro Icardi, salió a ventilar el polémico accionar de Wanda Nara. Se debe a que la conductora recusó al juez de la causa luego de que éste fallara pidiendo la restitución de sus hijas a su padre. Ante esto, la abogada aseguró que usa de “rehenes” a las pequeñas y provocó la furia de la madre de ellas.

Para meterse en tema, Guido Zaffora preguntó la razón por la que las nenas no están con Mauro Icardi, a lo que Elba Marcovecchio fue contundente contra Wanda Nara: “Porque Wanda no quiere. Mirá que simple”. A lo que se explayó: “La apelación no suspende la medida que el juez dispuso de que las nenas vuelvan con su papá. Que las nenas no quieran volver con su papá… ¿eso dijo Wanda? Cuando hasta hace días Mauro era un padre ejemplar de sus cinco hijos”.

Asimismo, expuso la razón por la que la conductora se planta en esta postura y no cede a sus hijas y aseguró utiliza a las pequeñas de la peor manera: “No creo que sostenga eso, creo que lo está haciendo por una rivalidad que tiene con Eugenia, es una disputa entre ella y Eugenia y tiene de rehenes a las nenas”.

uD83DuDD25 La GUERRA entre Mauro Icardi y Wanda Nara EN EL PEOR MOMENTO



Elba Marcovecchio: "La señora Nara corta las llamadas que Icardi le hace a sus hijas"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/YTzqkF6OCf — América TV (@AmericaTV) February 17, 2025

“Todos han sido obstáculos, incumplimientos de parte de la señora Nara, te podría hacer un listado de todos en el expediente”, lanzó Elba Marcovecchio para enumerar la cantidad de decisiones polémicas que tomó la conductora. Es por eso que lanzó furiosa exponiendo su accionar: “La mediatización espantosa y grosera de todo el expediente. Recusa al juez porque no le gustan las condiciones”.

A la hora de hablar sobre los chats filtrados, la abogada de Mauro Icardi remarcó que su cliente se encuentra enfocado en su ambito laboral: “Mauro está abocado a su rehabilitación (lesión de rodilla), a recuperar a sus hijas y esa es la mayor preocupación que tiene él. No podemos decir que todos los chats que fueron publicados en enero hayan venido de Mauro”.

A todo esto, quien estalló del otro lado fue Wanda Nara, quien le envió un mensaje a Guido Záffora para responderle a la abogada:“Dice que le diga a usted que ‘alimentos no paga Icardi, a los nenes no los quiere visitar. Que muestre el comprobante de pago de los alimentos fuera de cámara, yo te muestro las pruebas siempre’. Además me manda unos chats en donde Icardi no atiende a las nenas y tampoco quiere comunicarse con ellas”.

Sin embargo, con altura y sin despeinarse Elba Marcovecchio ubicó nuevamente a la conductora: “No se mezcla lo económico con el vínculo de madre o padre entre hijos, son cuestiones separadas. Si Wanda sostiene que para que Mauro vea a sus hijas tiene que pagar, la verdad que es un gran titulado porque me daría vergüenza semejante planteo”.