Yanina Latorre admitió por qué exigió la presencia de Ángel de Brito en su nuevo programa

En las últimas semanas se confirmó que América TV le dará a Yanina Latorre la oportunidad de tener su propio programa. Es por eso que ella comenzó a armar su equipo de trabajo y sorprendió con una exigencia: la presencia de Ángel de Brito. Es por eso que contó la razón por la que lo necesita cerca.

Hace un tiempo, más de un año, Yanina Latorre brindó una nota en La Nación en donde le consultaron por la posibilidad de alejarse de Ángel de Brito para obtener nuevas propuestas de trabajo. Fue ahí cuando ella confesó: “Yo creo que de la única manera que me iría es que él sea mi productor, que sería una muy buena forma también para crecer él y crecer yo”.

Ahora, en América TV le dieron la oportunidad de tener su propio programa. Es por eso que ella no dudó a la hora de plantear la exigencia que siempre tuvo en mente. Es por eso que reveló cómo fue que comenzó a imponerlo como condición para avanzar en este nuevo proyecto.

"Estoy contenta. Yo les voy a contar como soy, ayer a la mañana cuando me levanté lo llamé a Lucas González, gerente de Mandarina. Lo llamé y le dije 'no tengo programa. No voy a poder salir al aire, fijate de cambiar la fecha, esto no va. Necesito más gente, nadie me va a mirar'. Él me escucha... hace 10 años que le grito y lloro", comenzó revelando sobre sus exigencias.

Ante esto, remarcó que, tal y como lo había planeado desde un primer momento, Ángel de Brito ocupará un rol dentro de su producción, ya que ese fue un requisito excluyente: “Va a estar en mi programa, desde afuera porque vamos a trabajar juntos”.

Es por eso que aseguró que se lo debe por la importancia que tuvo en su carrera: “Lo que corresponde es que sea el productor general porque es el que más me conoce y por una cuestión de lealtad y agradecimiento. Porque si yo, estoy hace 10 años estoy en LAM, creo que se lo debo a él. Aprendí y crecí".

Ante esto Yanina Latorre, remarcó qué fue lo que le pidió para ayudarla: "Quiero que me apuntale. Él va a estar detrás de cámara hasta que yo me sienta cómoda. A mí me da esa tranquilidad de mirarlo y decir '¿lo estoy haciendo bien?'. O que me tire algo por la cucaracha y yo sepa como seguir".