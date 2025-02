“No te tengo miedo”; Yanina Latorre se plantó contra la China Suárez y reveló quién es su testigo clave

El conflicto entre Eugenia "La China" Suárez y Wanda Nara sigue escalando, esta vez con la Justicia como escenario principal. Mientras las diferencias entre la actriz y la mediática se debaten en tribunales, Yanina Latorre quedó atrapada en el fuego cruzado. Todo surgió a partir de los chats filtrados que expusieron no solo información privada, sino también el número de teléfono de la China, obligándola a cambiarlo. La actriz llevó el tema a la Justicia y en su denuncia señaló a Latorre como la persona que habría recibido ese material de manos de Wanda.

El fallo inicial favoreció a Wanda Nara, pero la defensa de Suárez no se detiene y ya está preparando una nueva estrategia. En este contexto, Latorre, quien ya enfrenta otra causa judicial con la China Suárez que irá a juicio, decidió tomar cartas en el asunto y contraatacar. La panelista de LAM (América) aseguró que la actriz busca sumar este nuevo episodio al proceso legal que vienen arrastrando desde hace cuatro años.

Desde su programa radial, Yanina 107.9 (FM El Observador 107.9), Latorre explicó su postura y reveló sus próximos pasos. "Esos chats me los dio Wanda Nara y yo también dije que me los había dado ella. Le metió una multa en la Justicia, de no sé cuánto, pero la Justicia no le dio lugar a la multa. Primero, porque ella dice que los chats no son verdaderos. Pero si no son verdaderos, ¿para qué querés cobrar una multa?", explicó. Además, cuestionó la falta de pruebas que acrediten que Wanda haya sido la fuente directa de la filtración.

En un movimiento inesperado, la periodista incorporó a Wanda Nara como testigo en su juicio contra la China Suárez. "¿Qué hice yo? La metí a Wanda de testigo para ese tópico y me la aceptaron. O sea que ahora yo voy a juicio derecho. Y el día que me toque el juicio va a estar la China Suárez, yo enfrente... Y Wanda de testigo. Va a ser para alquilar balcones", dijo entre risas.

Pero más allá del proceso legal, esta disputa es la extensión de un conflicto que estalló en 2021 con el famoso "Wandagate". En aquellos meses, las conversaciones entre Wanda Nara y la China Suárez revelaron detalles íntimos del escándalo con Mauro Icardi. La actriz, en un intento de bajar la tensión, le dijo a Nara: "Para que veas que no te miento. Estoy yendo a buscar a mis hijos, no quiero que sufras. Y te vuelvo a pedir perdón, yo no sabía que estaba loco".

El intercambio de mensajes no hizo más que avivar la controversia. En uno de los fragmentos más impactantes, Wanda acusó a la China Suárez de haber mentido sobre una excusa para no tener relaciones con Mauro Icardi. "Él me dijo que no estabas indispuesta, que vos se lo dijiste para engancharlo y que te cog...", le reprochó Wanda Nara, dejando en evidencia la crudeza de la discusión.

China Suárez, por su parte, pareció mostrarse sorprendida ante las palabras de Wanda Nara y, en un intento de restarle dramatismo a la situación, le aconsejó que hiciera terapia de pareja con Mauro Icardi. "Ja, ja, ja. Perdón, me hizo gracia tu comentario. ¿Y si hacen terapia de pareja y se arreglan?", lanzó la actriz, recibiendo como respuesta un desinterés total por parte de Wanda: "Naaaa, me chupa un huevo".

El cruce de mensajes se tornó cada vez más tenso, hasta que Wanda le envió a Suárez una captura de un chat con Icardi. En dicho mensaje, el futbolista intentaba justificar lo sucedido con la actriz: "Porque vos valías la pena y yo sé lo que sentía por vos. Por esta mina nada. Y no se me paró porque fue más fuerte lo que sentí por vos".

Ahora, con un nuevo capítulo judicial en puerta, el escándalo parece estar lejos de terminar. Yanina Latorre está dispuesta a enfrentarse en tribunales con la China Suárez, mientras Wanda Nara jugará un papel clave en el juicio. "No te tengo miedo, China. Soy periodista. Aparte me van a sentar ahí, me dan un micrófono y yo voy a decir lo mío. Y Wanda dirá lo propio", aseguró la panelista, dejando claro que esta historia todavía tiene varios episodios por delante.