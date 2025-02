El inesperado reclamo de Pampita a Barbie Simons al aire: “¡Te esperé 4 horas!”

Pampita y Barbie Simons emprendieron un viaje a Disney junto a los hijos de la modelo, con la idea de vivir una aventura llena de diversión y recuerdos inolvidables. Sin embargo, lo que comenzó como un recorrido soñado por los parques temáticos terminó revelando algunas diferencias en la manera en que ambas disfrutaron la experiencia.

El viaje no estuvo exento de imprevistos, y una inesperada ola de frío en Florida complicó sus planes. Pampita mencionó en el programa "Los 8 Escalones" que las bajas temperaturas fueron extremas, pero eso no impidió que Barbie Simons decidiera aventurarse en una de las atracciones más intensas del parque. En cambio, la modelo optó por quedarse afuera, prefiriendo no arriesgarse a vivir una experiencia que consideró demasiado extrema.

La conversación sobre este episodio surgió en plena transmisión del programa, cuando Guido Kaczka mencionó un tema relacionado con las fuerzas de la física y aprovechó para preguntar sobre su experiencia en los juegos de Disney. Pampita, sin rodeos, expresó su temor ante ciertos juegos y detalló que había preferido no subirse por precaución.

Fue entonces cuando Barbie Simons intervino y reveló un detalle que la sorprendió: mientras ella disfrutaba de la atracción, lo hizo en compañía de los hijos de Pampita. “Me subí dos veces”, aseguró la periodista, dejando en evidencia que los pequeños sí se animaron a la aventura. Pampita, con algo de ironía, no dudó en reprocharle el tiempo de espera que le significó esta decisión.

“¡Cuatro horas afuera estuve!”, exclamó la modelo, recordando que mientras Barbie Simons disfrutaba del juego, ella soportaba las bajas temperaturas en la entrada, envuelta en varias camperas y esperando pacientemente. Su amiga, sin embargo, no se mostró arrepentida y justificó la espera señalando que los niños se divirtieron al máximo.

El relato de Pampita continuó con tono divertido, detallando lo que para ella fue una verdadera prueba de paciencia: “Yo feliz esperando… pero una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas… ¡Y ella volvió a hacer la fila para subirse de nuevo!”. La modelo dejó en claro que su amiga supo exprimir al máximo la experiencia, aunque eso significara que ella tuviera que enfrentar el frío sin compañía.

Más allá del cruce de opiniones, ambas tomaron la situación con humor. Barbie Simons destacó que los hijos de Pampita se lo pasaron en grande y que, de haber estado con su madre, quizás no habrían vivido la experiencia de la misma manera. Entre risas, Pampita reconoció que no habría tenido el valor de hacer la fila dos veces y que, sin dudas, su amiga fue la compañera ideal para sus hijos en esa aventura.

El viaje de la modelo a Estados Unidos no solo incluyó parques temáticos, sino también la celebración de su cumpleaños en compañía de su familia y amigos. En la travesía la acompañaron sus hijos Bautista, Benicio, Beltrán y Anita, además de su hermano Guillermo Ardohain y Simons, con quien mantiene una estrecha amistad dentro del mundo del espectáculo.

Durante su estadía en Florida, Pampita también aprovechó para visitar una granja y reencontrarse con Martín Pepa, su pareja actual, quien reside y trabaja en Estados Unidos. Aunque la distancia representa un desafío para su relación, la modelo prefiere enfocarse en disfrutar el presente con su familia, sus amigos y los momentos únicos que le regalan los viajes.