¿Se rompió el aislamiento?: el video que muestra como los participantes de GH se cruzan con la producción

Teniendo al "aislamiento" como la gran esencia del reality Gran Hermano, el ciclo fue puesto en duda en las últimas horas, debido a un video que se viralizó en las redes sociales, en el cual se ve a uno de los participantes muy cerca del equipo de producción.

En una de las tantas cámaras del programa se vio como Devi (Juan Pablo), se cruza con dos de los miembros del staff, mientras estos llevan algunas piezas de la escenografía que estaban próximos a armar.

"Estamos acá", se los escucha decir al "hermanito", lo que hace reaccionar rápidamente a los dos trabajadores para irse de ahí. Acto seguido, la transmisión de esa cámara se cortó.

En #GranHermano los trabajadores se cruzan con los participantes. pic.twitter.com/0gYJJwnDI5 — Real Time (@RealTimeRating) February 24, 2025

Según se explicó en "X", "Gran Hermano" les había pedido a todos los actuales concursantes encerrarse en las habitaciones (situación que suele ocurrir frecuentemente), pero debido a una demora de Devi y de otro de sus compañeros, fue que se dio el cruce con la producción.

Sin embargo, con el corto ya viralizado, muchos pusieron en duda la regla del "aislamiento", pese a que en las últimas horas expulsaron a Luca por haber "hablado" del "afuera" (anteriormente había ocurrido lo propio con Nano y Jenni).

"Me llama mucho la atención que no se asuste o se sorprenda de ver gente desconocida, como si no fuese la primera vez que pasa"; "El programa menos creíble de la humanidad y con menos aislamiento y reglas x eso nadie lo mira cero creíble" y "Ah bueno... Después los retan si hablan del afuera xq supuestamente rompen el aislamiento", fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

En tanto, otro grupo tuvo un poco más de piedad con la producción y aseguraron que sólo se trató de otra "metida de pata" de Juan Pablo. "Estaban encerrados en la habitación, y salieron al baño de urgencia, Devi con alguien más, y justo entraron los trabajadores, y al ver a Devi se volvieron para el descanso, pero fue x que no sabían que salieron los participantes"; "Pobre Devi: no encontraba su lugar en la casa. Le mandan mensaje y no era lo que esperaba. El congelados fue un video de su ex novia aclarando eso, no entendió. Se va su amigo, saluda por video y no puede verlo. Se lesionó. Y ahora falta que lo sancionen por boIudo" y "Para la producción es invisible Juan Pablo porque no se dieron cuenta de que no estaba con los demás jugadores. Sólo a él le pasan esas cosas.