Susana Giménez confesó que llamó enojada a la China Suárez para ponerle los puntos: “Ella piensa qué…”

Si algo le faltaba al escándalo de la China Suárez y Wanda Nara era la aparición de Susana Giménez. Se debe a que la Diva habló sobre su vínculo con la actriz y confesó que en los últimos días debió llamarla para aclararle algunas cosas que estuvo divulgando.

Más allá de no querer meterse de lleno en el escándalo, Susana Giménez se enteró de una cuestión que opinó la China Suárez sobre ella. Es por eso que no dudó en llamarla para aclararle las cosas y evitar que se pueda dar una tensa situación entre ellas.

Se debe a que la Diva brindó una entrevista y no dudaron en consultarle sobre el escándalo que está latente en la farándula argentina. Es por eso que le pidieron una opinión sobre cómo se tratan estos temas actualmente y los niveles de polémica a los que se llega.

Es por eso que opinó sobre su posicionamiento en el medio ante los problemas teniendo un programa tan popular que abarcó estos temas: “Me tocó un año bárbaro de quilombos. A mí también me han pasado cosas y he tenido esos líos, pero ahora duran semanas... Es como una novela con capítulos y uno sufre”.

Asimismo, a la hora de hablar de la pelea de Wanda Nara y la China Suárez se inclinó por una de ellas: “Yo sufro porque sé que Wanda tiene mala salud, los nenes que son divinos. No sabés la familia unida que yo conocí tanto en París como en Milán”. Aunque aclaró que no considera que tiene una amistad con ella: “No soy amiga, pero me cae brutal”.

Fue así como expuso cómo es su vínculo con la China Suárez y la aclaración que le debió hacer hace muy poco tiempo: “No la conozco mucho sinceramente. Sacando esa nota que hicimos en París que ella parece que había salido con Mauro, pero no, la verdad es que no la conozco. Ni la odio como ella cree también”.

Al escuchar que la Chins Suárez cree que Susana Giménez la odia, Jonathan Baile repreguntó: “¿Ella cree eso?”. Por lo que la conductora se explayó: “Sí, el otro día estaba hablando por teléfono con alguien y me dijo ‘estoy hablando con la China y me dice que vos la odiás’. ¿Qué? Agarré el teléfono y le dije ‘China, yo a vos no te odio. ¿Por qué decís eso?’”. Fue así como indicó cuándo le surgió esta incomodidad a la actriz: “Ella pensaba eso porque hablamos un poco mal cuando salió lo de Icardi y ella en París, que ya viene de largo”.