El descargo de Jorge Rial contra un canal, tras la detención de su hija, Morena

Jorge Rial, uno de los periodistas más polémicos del medio, y quien se convirtió en los últimos días en uno de los personajes más buscados a partir de la detención de su hija Morena, acusada de una serie de robos; rompió el silencio en su propio programa radial este miércoles y habló con lujos de detalles de este mal momento que está viviendo la joven.

"Es un día complicado... Como ustedes saben, lamentablemente mi hija Morena está detenida. Fue detenida tipo 2 de la mañana, tenía una orden de captura y está en una comisaría de Capital Federal...", arrancó diciendo el conductor de Argenzuela (Radio 10) y luego siguió: "Según tengo entendido, va a ser trasladada en unas horas a la Provincia de Buenos Aires que es donde se cometieron los delitos".

En ese momento, Rial aclaró que el hecho por el que fue ahora detenida es completamente diferente al ocurrido hace días atrás en San Isidro, cuando fue demorada junto a un grupo de jóvenes, acusados de haber querido ingresar a robar a una vivienda.

Jorge Rial hizo mal a mucha gente, empezando por Beatriz Salomón… En la vida todo se paga, ahora empezó a pagar él… uD83EuDD37uD83CuDFFB???

pic.twitter.com/0KImTSqa3J — Gracielita #NSB (@gracielita_g) February 5, 2025

"Tengo entendido es un hecho distinto al de la otra vez, es previo, pero no me quiero involucrar ahí. A mí lo único que me interesa ahora es mi nieto Amadeo. Él va a estar conmigo hasta que esto se resuelva de alguna manera. La resolución depende de la Justicia y no de mí, yo lo único que estoy velando en este momento es por la salud y el bienestar de mi nieto, que es lo que más me importa. También me importa mi hija”, confió sobre la custodia del menor de sus nietos.

"La verdad es que no hay un manual para ser padre. Hice todo lo posible. La crié lo mejor que pude. Tengo dos hijas, las crié igual. Una es Morena (y la otra es Rocío), que tomó una decisión en su momento de ir por otro camino, que incluso la llevó al alejarse de mí, porque obviamente yo nunca aprobé esa decisión de ella de una vida casi marginal", continuó el periodista, haciendo hincapié en las grandes diferencias que siempre tuvo con su hija.

Ya con la voz un tanto quebrada Rial expresó: "Obviamente que lo que siento ahora es vergüenza. Lo primero que siento es vergüenza. Vergüenza porque a mí, mi viejo lo único que me dejó fue una máquina de afeitar y el apellido y yo lo que intenté siempre fue llevar ese mensaje, a veces mejor, a veces peor y se lo dije la todos...".

En ese punto, Jorge reveló que hasta en sus últimas conversaciones intentó que la vida de Morena cambiara. "Hasta ayer veníamos hablando porque ella tenía ganas de reencausar su vida, de estudiar abogacía. Bueno, me contó un montón de cosas. Yo siempre y debo reconocerlo con desconfianza, porque 100 veces arranqué cosas con ella, 100 veces la apoyé en 500 cosas y me defraudaba, pero lo hice porque soy el padre, porque la amo, porque es mi hija y seguramente la voy a seguir apoyando", aseguró.

Sin embargo, confió que no moverá ninguno de sus contactos para intentar ayudarla, y que está en mano de la Justicia. "Tampoco voy a justificarla bajo ningún punto de vista. Ella está en manos de la justicia y es la justicia la que tiene que decidir cuál será su destino... yo la verdad no voy a intervenir ni para morigerar ni para nada. Creo que se tiene que hacer responsable. Creo que es una mujer independiente que tomó decisiones equivocadas en su vida, que decidió escuchar a otra gente y no a los que queremos que le vaya bien".

"Si cometió delitos, tiene que pagar por eso, porque sabía lo que hacía, y ojalá esto le sirva para aprender. Así como aposté a sus dos embarazos, donde pensé que eran momentos en los que iba a cambiar, pero no cambió. Mi hija tenía y tiene todo para hacer lo que quisiera, para estudiar lo que quisiera, para tener una vida mejor que esta, pero su elección fue otra, no sé por qué. Ella me dice ‘papá, lo hice porque no tenía otra cosa que hacer’. Eso me indignó, lo último que uno tiene que hacer es cometer un delito, hay mil cosas antes, dejarse ayudar, laburar. Para mí eso no es excusa y no se la voy a aceptar nunca”, remarcó Jorge.

Por último, le dedicó un momento especial a los medios, ya que los acusó de usar a Morena para el show en el que se terminó alejando de él: “Nada de esto me sorprende, lamentablemente. Mis amigos y compañeros saben que yo siempre decía que esperaba una llamada a la madrugada, y llegó. Yo no podía hacer nada más, cuando me acercaba me repelía, públicamente me rechazaba. Ustedes saben lo que sufrí, lo mal que la pasé cuando tuve el ataque al corazón, y esta máquina mediática que se alimenta de alguien que le gusta dar ese alimento. Mi hija era ávida de dar el show necesario. Lo hizo y me usó a mí para despellejarme. Ni siquiera así logró alejarme, porque la amo y porque es mi hija, y porque, sobre todo, amo a mis dos nietos”.

“Escuché a algunos conductores hablando de merecimiento para llegar a ciertos lugares cuando (ellos) llegan por acostarte con los dueños de los medios. Si me voy a poner a hilar finito en algún momento y, a alguno le voy a contestar”, puntualizó sobre Pamela David, quien horas antes había asegurado que le habían negado un lugar en su programa a Morena ya solamente era "una hija de famoso".

“Lo que le pasa a mi hija tiene un poco que ver con un canal que la alimentó y le pagó plata para que hablara mal de mí. Alimentaron el monstruo y ahora ella lo está sufriendo porque bueno, es parte de esto”, cerró, criticando a una señal en particular, sin nombrarla.