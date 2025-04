Juanita Tinelli contó cómo la rechazaron en Europa cuando quería ser modelo

En el marco del gran festejo que Marcelo Tinelli hizo por su cumpleaños en un coqueto bar, Juanita, la menor de sus hijas mujeres, enfrentó a la prensa que esperaba al conductor, y abrió su corazón al hablar de uno de los rechazos más dolorosos de su vida.

Todo comenzó cuando los periodistas le consultaron sobre cómo se lleva con las críticas que recibe en las redes sociales, y lejos de esquivar la pregunta, la joven respondió con determinación y recordó la desagradable devolución que recibió en Francia, cuando inició su carrera como modelo internacional.

“¿Cómo te llevas con los haters?”, le preguntaron a Juana, y ella respondió con total sinceridad: “Es difícil. A mí me cuesta mucho. Siempre me han criticado mucho, en especial, por mi cuerpo”, arrancó la joven y luego siguió: “Te encasilla si sos modelo y si sos flaca. Es mi genética... Pero no sé, es ir llevándolo. Hay días que me levanto con ganas de llorar y hay días que, la verdad, que se vayan todos a la...”.

A Juanita Tinelli la rebotaban en los casting de Francia x q era gorda. Pueden creer? uD83EuDD2F

Qué industria HDP. Despues se asombran que las modelos terminen con trastornos de la alimentación. Menos mal q tiene a Cande atrás uD83DuDC40y a Valeria Mazza aconsejándola #LosTinellis #TheTinellis pic.twitter.com/6uJhMbmvUm — LaDani (@chismetiando) January 18, 2025

Con esa puerta abierta, y recordando algunas de sus declaraciones en el reality de la familia Tinelli, otro cronista le consultó: “Más allá del hate, ¿te pasó en alguna experiencia laboral que te hayan dicho algo sobre el físico y que te haya molestado?”.

“Sí, en París sí. En un casting me rechazaron, Me dijeron que era muy gorda”, contó Juanita, siendo que sus medidas son realmente de una talla pequeña, para después añadir la importancia de estar fuerte mentalmente: “Hay que estar fuerte con uno mismo. Estar bien. Nutrirse por dentro es lo más importante”.