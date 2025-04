Gran Hermano: Papucho quedó eliminado por la Tana y otra vez se generó un escándalo

En la última gala de eliminación de Gran Hermano, Claudio "Papucho" Di Lorenzo se convirtió en el nuevo participante en quedar fuera de competencia, luego de quedar sentenciado al versus con Katia "La Tana" Fenocchio.

El programa comenzó con siete participantes en placa "positiva", y uno a uno Santiago Del Moro los fue bajando de placa. De esta forma, además de La Tana y Papucho, estaban nominados Juan Pablo De Vigili, Lourdes Ciccarone, Lucía Patrone, Martina Pereyra y Sandra Priore.

Como detalle no menor a conocer, el programa inició con las votaciones cerradas, y sin dar el orden de la votación positiva, el conductor "fue limpiando" la placa.

La Matanza sigue avanzando, la Tana sigue en #GranHermano y Papucho es el nuevo eliminado.



Con su eliminación, los dos Golden Tickets que habían ingresado por el voto del público están fuera de la casa.



También deja solo 3 hombres en la casa: Tato, Devi y Ulises. pic.twitter.com/cyywo0sMlD — emi (@eeemiliano) April 7, 2025

La primera afortunada fue Sandra, le siguieron Martina y Lucía. Luego nombró a Lourdes y finalmente a Juan Pablo, lo que dejó en un versus a la Tana y a Papucho. Tras revelar que Claudio fue el menos votado por la gente.

De esta forma, una vez conocida la eliminación de Papucho, Del Moro mostró al público los porcentajes obtenidos por cada uno de los participantes, y en caso de haber seguido el orden, el mano a mano hubiese sido contra Sandra.

Juan Pablo fue quien más votos positivos obtuvo, con un 21,7 %. Martina obtuvo el 18,7 % de los votos. En tanto, Lucía sacó el 17,10 % y Lourdes, el 16,6 %. En tanto, la Tana recibió el 14,6 % de los votos; Sandra, el 7,1 % y, finalmente, Claudio obtuvo apenas el 4,2 % de los votos de los espectadores.

La despedida de Papucho, quien en principio salió por la "puerta giratoria" por un problema médico y luego regresó tras obtener el Golden Ticket, se vivió con mucha emoción. Fue así que uno de los más afectados fue Juan Pablo, que no pudo contener las lágrimas mientras se acercaba a la puerta de salida el reciente expulsado.

"Me voy feliz. Estuve un mes más acá adentro de la casa que me regalaron. Disfruten, es un juego, pásenla lindo. Los quiero, no se peleen tanto", expresó Papucho. Sin embargo, y para generar polémica, en ese momento La Tana, quien ya se había peleado con el eliminado, comentó: "Un fantasma menos".

PAPUCHO: "Ahí tenés a la víctima otra vez, seguí durmiendo como dormís"



LA TANA: "Vos seguí repartiendo pilas"



PAPUCHO: "Por lo menos hago algo bien, te cambio las pilas cuando estás durmiendo así. Querés ser una Furia y sos bronquita, saliste a la mitad"#GranHermano pic.twitter.com/U5dKyFoG17 — TRONK (@TronkOficial) April 7, 2025

Con todo esto, las redes ardieron y nuevamente se generó una gran polémica por los porcentajes de la eliminación, teniendo en cuenta que él fue el más votado cuando se lanzó el Golden Ticket. "Creo que Papucho que entró en el repechaje con el 24% de los votos hace un mes. No pudo haber obtenido menos votos que Sandra y La Tana"; "La mayoría del fandom de tato votamos a Luchi porque nos confiamos en el Golden ticket de Papucho. Algo raro hubo ahí, no puede ser que tenga más banca que Rosina, Luca, Emma, etc, y tenga menos que Sandra y la Tana"; "Mira que Catalina va a tener más apoyo positivo que Papucho , son un Fraude dejen de meter mano y cuidar a sus minitas q son claramente La Tana, Catalina y Chiara", fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.