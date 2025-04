Filtraron un audio del médico de Maradona en el que recomienda "que fume marihuana"

El juicio para determinar las responsabilidades en la muerte de Diego Armando Maradona sigue su curso, y en la última jornada, una serie de conversaciones entre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov se filtraron a la prensa, lo cual rápidamente generó un debate.

Según se escucha en esos diálogos -los cuales fueron expuestos en el programa Viviana en Vivo del Trece-, los profesionales de la salud hacen mención a los consumos adictivos del ex futbolista, algunos días previos a su fallecimiento, y Luque asegura que lo mejor que le podía pasar al "Diez" era "fumar marihuana".

“Digo algo entre nosotros, pero obviamente jamás lo diría delante de ellos, pero lo mejor le puede pasar a Diego que fume marihuana”, se escucha afirmar al médico en un polémico audio, y luego agrega: “Que él deje el chupi (alcohol). Eso sería lo mejor... Lo que pasa que lo está combinando las dos (marihuana y alcohol), y ahí la cag... Mañana yo voy a buscarle la vuelta”.

Asimismo, en otra conversación, también hablan de cómo poco a poco le irían sacando el cuerpo de enfermeros que acompañaban al exdeportista.

“Yo creo que la postura que están las hijas y demás nos van a tirar todo el fardo a nosotros con respecto a los enfermeros, que nosotros decidamos. Y en realidad no me parece tan incoherente y nos tiren el fardo nosotros decidamos si necesita enfermería o no porque eso no sé si las hijas tienen que decidirlo”, relata Cosachov en la charla.

Luego rebatió la coartada de su interlocutor: “Entiendo tu punto de cubrirnos, pero me parece que todo (hay que hacerlo) de forma justificada. Podríamos hacerlo con el consenso de ellas... Bancá un cacho con los enfermeros, porque si no es como que sacamos a todos de golpe, pero yo creo que de a poco hay que ir limpiándolos (echándolos)“.

“Por ahí podríamos plantear enfermería de noche, que es cuando menos gente hay, y después ya durante el día que es cuando está Maxi Pomargo... O que Maxi le de la medicación. No sé, se me ocurre pensar. Pero por ahí más adelante, por ahora que se la fumen las enfermeras”, cerró Cosachov.