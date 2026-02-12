Un trágico accidente ocurrió este miércoles por la mañana en la Ruta Provincial 43, cerca de la localidad de Las Ovejas, que dejó como saldo una víctima fatal. La conductora, que fue identificada como Anabel Muñoz, de 38 años, perdió la vida tras volcar su camioneta Toyota Hilux.

La mujer viajaba sola en el vehículo, en sentido norte-sur, cuando sufrió un derrape que la hizo perder el control y salir de la calzada. La camioneta terminó volcada sobre la zona de seguridad, pero la víctima fue despedida del habitáculo, ya que no se hallaron indicios del uso del cinturón de seguridad ni del despliegue del airbag.

Según el informe del Comisario Inspector Daniel Riba, el accidente se produjo en la zona conocida como La Laja. La camioneta deslizó hacia la banquina y volcó violentamente, lo que provocó que la mujer fuera expulsada del vehículo.

Tras el siniestro, Anabel Muñoz fue trasladada al hospital de Las Ovejas y luego derivada a Chos Malal debido a la gravedad de las heridas. Lamentablemente, falleció en horas de la tarde debido a los múltiples traumatismos sufridos durante el accidente.

La Comisaría 30 de Andacollo y la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial están llevando adelante la investigación para determinar las causas que originaron este fatal siniestro vial en la Ruta Provincial 43.

La localidad de Las Ovejas, de donde era oriunda la víctima, expresó su dolor en las redes sociales, enviándoles sus condolencias a la familia de la mujer.