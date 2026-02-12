El nuevo escándalo entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a sacudir al mundo del espectáculo. Todo comenzó cuando se viralizaron imágenes desde Turquía en las que supuestamente se veía al futbolista en una fiesta, muy cerca de una mujer en un boliche, mientras la actriz permanece en la Argentina. La situación escaló rápidamente y generó una ola de especulaciones en redes sociales.

Ante la difusión del video, Mauro Icardi utilizó su cuenta de Instagram para desmentir categóricamente el material. El delantero del Galatasaray publicó un fuerte comunicado y acompañó el mensaje con fotos de La China Suárez, reforzando su relación con emojis de enamorado y declaraciones contundentes para frenar los rumores.

“En el video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones”, lanzó Mauro Icardi, visiblemente molesto por la repercusión. Con esas palabras, el futbolista intentó desarticular las versiones que lo vinculaban con otra mujer.

Además, el ex de Wanda Nara también aclaró por qué reaparecieron antiguas fotos junto a su ex pareja en redes sociales. “No desarchivo fotos. Quédense tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es INCREÍBLE y con la mujer que amo, y quiero estar toda mi vida”, aseguró, marcando una fuerte definición sobre su presente sentimental con La China Suárez.

En este contexto explosivo, fue Moria Casán quien reveló detalles de una conversación privada que mantuvo con la actriz. Desde su programa La mañana con Moria (El Trece), La One compartió cómo encontró a La China Suárez en medio de la tormenta mediática.

“Yo hablé con la China. Divina, divina, divina la China, está todo perfecto”, comenzó relatando Moria Casán, y agregó: “Igual no puede creer la cantidad de mentiras y falacias que es todo esto”. De esta manera, dejó en claro que la actriz estaría sorprendida por el volumen de versiones que circulan.

Según contó la conductora, La China Suárez le habría prometido una entrevista cuando regrese a Turquía. “Moria, apenas podamos hablamos con vos. Llegó a Estambul nuevamente y hablamos. Es una de esas habla Mauro”, reveló Casán sobre el mensaje que recibió de la actriz.

Sobre el final, Moria Casán reflexionó que todo “hay que desmenuzarlo y parece ser todo mentira”, mientras el triángulo mediático entre Mauro Icardi, La China Suárez y Wanda Nara suma un nuevo capítulo que mantiene en vilo al espectáculo.